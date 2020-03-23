Плохие парни навсегда - выходит онлайн: когда смотреть фильм

Плохие парни навсегда - смотреть онлайн / Sony Pictures

Sony Pictures выпускает Плохих парней навсегда онлайн на цифровых площадках 31 марта — через два месяца после старта проката.

При этом дата релиза на физических носителях останется прежней — 21 апреля, пишет Variety.

"До кризиса большинство фильмов не были доступны для домашнего просмотра примерно до 90 дней после премьеры в кино. Но, учитывая беспрецедентные обстоятельства, Disney, Lionsgate, Sony, Universal, STX Films и Warner Bros. объявили о своих планах выпустить фильмы на VOD на ранних стадиях, включая Вперед, Хищные птицы, Охота и Человек-Невидимка", - говорится в сообщении.

На данный момент Плохие парни навсегда 2020 — самый кассовый фильм 2020 года. Комедийный боевик с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом собрал по всему миру больше 419 миллионов долларов.

Ранее Universal анонсировали создание онлайн-кинотеатра, и назвали его дату открытия.

До этого стало известно, что Соник 2020 выйдет онлайн на новой платформе Universal.

Кроме того, через пару дней появятся еще и Тролли.

Кроме того, на NBC Univerce выйдет также Бладшот.