Плохие парни навсегда - выходит онлайн: когда смотреть фильм

Sony Pictures запускает онлайн фильм Плохие парни навсегда, который вышел в кино в конце января 2020.
Sony Pictures выпускает Плохих парней навсегда онлайн на цифровых площадках 31 марта — через два месяца после старта проката.
При этом дата релиза на физических носителях останется прежней — 21 апреля, пишет Variety.
"До кризиса большинство фильмов не были доступны для домашнего просмотра примерно до 90 дней после премьеры в кино. Но, учитывая беспрецедентные обстоятельства, Disney, Lionsgate, Sony, Universal, STX Films и Warner Bros. объявили о своих планах выпустить фильмы на VOD на ранних стадиях, включая Вперед, Хищные птицы, Охота и Человек-Невидимка", - говорится в сообщении.
На данный момент Плохие парни навсегда 2020 — самый кассовый фильм 2020 года. Комедийный боевик с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом собрал по всему миру больше 419 миллионов долларов.
Ранее Universal анонсировали создание онлайн-кинотеатра, и назвали его дату открытия.
До этого стало известно, что Соник 2020 выйдет онлайн на новой платформе Universal.
Кроме того, через пару дней появятся еще и Тролли.
Кроме того, на NBC Univerce выйдет также Бладшот.