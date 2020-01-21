  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Обзор боевика Плохие парни навсегда: старые кони против борозды

21 января 2020, 10:14

К прокату готовая новая часть легендарной боевиковой франшизы Плохие парни - с неизменными Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в ролях.

Плохие парни навсегда
Плохие парни навсегда / Sony Pictures

В практически уже седую древность (то бишь в 1995-м) на экраны вышел боевик Плохие парни – первый полнометражный фильм, снятый популярным клипмейкером и рекламщиком Майклом Бэем. Сюжет был прост и незамысловат – два крутых копа, бандиты, взрывы, погони, шутки и весь прочий джентельменский набор (прямо по канонам Смертельного оружия и Последнего бойскаута). Всей и разницы-то, что оба копа – чернокожие, а не черный и белый. Их сыграли начинающие в большом кино актеры – Мартин Лоуренс и Уилл Смит.

Что было дальше – всем известно. Кино отлично показало себя в прокате, Бэй на многие годы стал одним из главных в Голливуде постановщиков боевиков, причем каждый его новый фильм становился все масштабнее и масштабнее (больше денег, больше взрывов, больше разбитых машин и прочей техники), параллельно отличаясь все более и более дурацким сюжетами (с апофеозом в виде лязгающей и громыхающей пенталогии Трансформеры). Уилл Смит стал топовым голливудским актером, получающим от 20 млн долларов за фильм. В 2003-м та же команда собралась и сняла сиквел – Плохие парни 2. Но несмотря на кучу запоминающихся экшен-сцен (вкупе с фирменными круговыми пролетами камеры) фильм разгромила критика и денег он собрал явно меньше той планки, которую ставили продюсеры.

Плохие парни навсегда

Видимо, в конечном итоге, это и привело к тому, что производство третьей части растянулось на шестнадцать лет.

Читайте такжеВовращаться - плохая примета: рецензия на фильм Терминатор: Фатум

Бэй ушел с режиссерского поста (в третьем фильме у него небольшое камео), а постановкой занялся малоизвестный дуэт Адиля Эль Арби и Биляла Фалла. Итак, Майк Лоури (Уилл Смит) по-прежнему бодр, весел, активен, жизнелюбив, любовник-террорист и не хочет замечать, что ему уже перевалило на шестой десяток. Его вечный напарник Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс), напротив, постарел, располнел, стал дедом вот-вот произнесет сакраментальную фразу: "Я слишком стар для этого дерьма". Дуэт "Плохие парни" на грани распада, но тут на Лоури совершается огнестрельное покушение, он зависает на грани жизни и смерти. Тут и закручивается сюжет.

Изначально от третьей части никто ничего хорошего не ждал. Дескать, опять голливудские продюсеры-гешефтмахеры пытаются выехать на ностальгической волне и выжать пару сотен миллионов из карманов фанатов франшизы. Но режиссерам-дебютантам удалось таки более-менее безболезненно влить в старые меха молодое вино. Вкупе с обновлением бэевской концепции. В фильме хватает экшен-сцен, но они: а) не такие бездумные; б) не такие мегаломанские. Здесь хватает и стрельбы, и взрывов, и погонь, но все в меру и все на своем месте. Плюс большую работу проделали над диалогами, так что наблюдать за перепалками Смита и Лоуренса одно удовольствие. Не забыли и про молодую шпану (небольшой полицейский спецотряд) во главе с бывшей возлюбленной Лоури Ритой (Паола Нуньес) который, по идее, предназначен для того, чтобы стереть "Плохих парней" с лица земли. Тем не менее их присутствие на экране ограничивается вторыми ролями. Царят по-прежнему Смит (у которого очень давно не было успешных ролей в боевиках) и Лоуренс (чья карьера вне франшизы, в общем-то, не очень-то и сложилась).

Читайте такжеДоктор Дулиттл 2020: большой обзор на фильм с Робертом Дауни-младшим

Несмотря на некоторые по-современному живо снятые и кровавые сцены, Плохие парни навсегда – фильм по-хорошему старомодный и идеально подойдет как для любителей боевиков, так и для фанатов полицейских бадди-муви. В конце концов, новую часть Смертельного оружия точно уже не снимут, а Плохие парни – вот они, идут в ближайшем кинотеатре.

Плохие парни навсегда

Плохие парни навсегда / Погані хлопці назавжди трейлер

P.S. Гала-премьера фильма Плохие парни навсегда прошла 20 января в киевском кинотеатре Синема Сити. Автор благодарит администрацию за возможность посетить мероприятие.

фильм кино Уилл Смит новости шоу бизнеса Дмитрий Видоменко Плохие парни навсегда Мартин Лоуренс
Сейчас вы просматриваете новость «Обзор боевика Плохие парни навсегда: старые кони против борозды». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:09
Как в Венесуэле: эксперт напугал резким подорожанием курса доллара
11:07
Европа сняла арест с активов Газпрома: в Нафтогазе ответили на "зраду"
11:04
Разумков рассказал, когда Рада сократится до 300 нардепов Видео
10:48
Анастасия Заворотнюк пропала: что известно врачам
10:38
Стрельба в Запорожье: клиент подстрелил хозяина ресторана
10:36
"Понабирали долбо*бов, бл*дь": Бужанский прошелся по главе Минкульта Бородянскому
10:28
"Кончили конченого и х*й с ним": в Донецке "ё*нули" командира полка "ДНР"
10:14
Обзор боевика Плохие парни навсегда: старые кони против борозды Видео
10:11
Расследование крушения Боинга МАУ: Иран попросил помощи у США и Франции
10:02
Спецоперация Кремля, или Как украинский герб стал экстремистским символом в Британии мнение
10:00
"Хочу домик у моря": еще одна украинка жаждет обогатиться на продаже своей девственности
09:54
Зеленский поедет в Израиль: опубликована программа визита
09:39
Убийство ветерана АТО: появились подробности жуткой трагедии под Киевом Видео
09:30
Скандал с украинским гербом: Киев требует от Лондона разъяснений
09:05
Врач рассказала, кому нельзя пить минералку
08:56
Скандал с назначением адвоката Януковича в ГБР: в Слуге народа резко высказались
08:44
Импичмент Трампа: почему проиграла Украина, а победил... Дональд Трамп мнение
08:35
Гороскоп на 21 января всех знаков Зодиака: новая муза, подковерная борьба и победы
08:31
РФ раздает двуглавые паспорта детям-сиротам на оккупированном Донбассе
08:17
Почти полсотни людей на борту: в России горел траулер
07:48
Дело об импичменте: Трамп обратился со срочным требованием к Сенату
07:29
50 гривен за доллар: чего ждать от курса после "пленок Гончарука" мнение
07:22
Смертельный пожар в России: в общежитии заживо сгорели 11 человек
07:01
Самолет разорвался на части: Иран признал попадание двух ракет в Boeing МАУ Видео
06:57
Четыре пути Путина мнение
06:28
Ногти новинки 2020: маникюр животный принт и негативное пространство фото Фото
06:06
"Вкусно": участница Лиги Смеха без трусов устроила интимную фотосессию
05:35
Модная стрижка шегги 2020: топ-15 потрясающих вариантов стрижки шегги фото Фото Видео
05:01
З Днем обіймів и с Днем объятий 2020 – картинки и тексты
04:30
Минус один сантиметр за три минуты: эксперт показала супер тренировку Видео
03:54
Смертельный соблазн: ученые выяснили, какую опасность секс несет для здоровья
03:09
Под Киевом копы остановили авто с трупом в салоне
02:25
Жгучая латинская порнозвезда завела фанатов изящными прелестями Фото
01:55
"Писичка огонь, сисяндры за*бись!": Глюкоза взбудоражила голым фото
01:43
"Последняя рыбалка": на Закарпатье трагически погибли мужчины
01:17
Футболистка Ливерпуля получила ужасное рассечение - жуткие кадры
00:57
Известный кардиохирург объяснил, от каких продуктов стоит отказаться Видео
00:25
Названо имя нового лидера ИГИЛ
00:19
21 января – какой сегодня праздник: с Днем объятий и Емелин день Видео
00:18
Украинский футболист вошел в сборную тура в Испании
00:02
В США назвали лучший фильм 21 века
20 января, понедельник
23:52
"Легкомысленный" импичмент: Трамп смело отверг все обвинения
23:48
Интер сделал предложение по звезде Тоттенхэма
23:39
"Я не смогу на 36 тысяч содержать ребенка": министр Новосад пожаловалась на маленькую зарплату Видео
23:34
Ликвидация УПЦ КП: Филарет выдвинул жесткое требование
23:29
Гуф попал в тюрьму: что случилось
23:18
"Не было другого выбора": принц Гарри впервые пояснил отказ от титула Видео
23:07
Тренер Динамо выразил недовольство игрой команды Видео
23:04
Путину назло: Беларусь нашла альтернативу российской нефти
22:49
Вятрович возмущен из-за поездки Зеленского в Израиль
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять