Обзор боевика Плохие парни навсегда: старые кони против борозды

Плохие парни навсегда / Sony Pictures

В практически уже седую древность (то бишь в 1995-м) на экраны вышел боевик Плохие парни – первый полнометражный фильм, снятый популярным клипмейкером и рекламщиком Майклом Бэем. Сюжет был прост и незамысловат – два крутых копа, бандиты, взрывы, погони, шутки и весь прочий джентельменский набор (прямо по канонам Смертельного оружия и Последнего бойскаута). Всей и разницы-то, что оба копа – чернокожие, а не черный и белый. Их сыграли начинающие в большом кино актеры – Мартин Лоуренс и Уилл Смит.

Что было дальше – всем известно. Кино отлично показало себя в прокате, Бэй на многие годы стал одним из главных в Голливуде постановщиков боевиков, причем каждый его новый фильм становился все масштабнее и масштабнее (больше денег, больше взрывов, больше разбитых машин и прочей техники), параллельно отличаясь все более и более дурацким сюжетами (с апофеозом в виде лязгающей и громыхающей пенталогии Трансформеры). Уилл Смит стал топовым голливудским актером, получающим от 20 млн долларов за фильм. В 2003-м та же команда собралась и сняла сиквел – Плохие парни 2. Но несмотря на кучу запоминающихся экшен-сцен (вкупе с фирменными круговыми пролетами камеры) фильм разгромила критика и денег он собрал явно меньше той планки, которую ставили продюсеры.

Видимо, в конечном итоге, это и привело к тому, что производство третьей части растянулось на шестнадцать лет.

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Бэй ушел с режиссерского поста (в третьем фильме у него небольшое камео), а постановкой занялся малоизвестный дуэт Адиля Эль Арби и Биляла Фалла. Итак, Майк Лоури (Уилл Смит) по-прежнему бодр, весел, активен, жизнелюбив, любовник-террорист и не хочет замечать, что ему уже перевалило на шестой десяток. Его вечный напарник Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс), напротив, постарел, располнел, стал дедом вот-вот произнесет сакраментальную фразу: "Я слишком стар для этого дерьма". Дуэт "Плохие парни" на грани распада, но тут на Лоури совершается огнестрельное покушение, он зависает на грани жизни и смерти. Тут и закручивается сюжет.

Изначально от третьей части никто ничего хорошего не ждал. Дескать, опять голливудские продюсеры-гешефтмахеры пытаются выехать на ностальгической волне и выжать пару сотен миллионов из карманов фанатов франшизы. Но режиссерам-дебютантам удалось таки более-менее безболезненно влить в старые меха молодое вино. Вкупе с обновлением бэевской концепции. В фильме хватает экшен-сцен, но они: а) не такие бездумные; б) не такие мегаломанские. Здесь хватает и стрельбы, и взрывов, и погонь, но все в меру и все на своем месте. Плюс большую работу проделали над диалогами, так что наблюдать за перепалками Смита и Лоуренса одно удовольствие. Не забыли и про молодую шпану (небольшой полицейский спецотряд) во главе с бывшей возлюбленной Лоури Ритой (Паола Нуньес) который, по идее, предназначен для того, чтобы стереть "Плохих парней" с лица земли. Тем не менее их присутствие на экране ограничивается вторыми ролями. Царят по-прежнему Смит (у которого очень давно не было успешных ролей в боевиках) и Лоуренс (чья карьера вне франшизы, в общем-то, не очень-то и сложилась).

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Несмотря на некоторые по-современному живо снятые и кровавые сцены, Плохие парни навсегда – фильм по-хорошему старомодный и идеально подойдет как для любителей боевиков, так и для фанатов полицейских бадди-муви. В конце концов, новую часть Смертельного оружия точно уже не снимут, а Плохие парни – вот они, идут в ближайшем кинотеатре.

Плохие парни навсегда / Погані хлопці назавжди трейлер

P.S. Гала-премьера фильма Плохие парни навсегда прошла 20 января в киевском кинотеатре Синема Сити. Автор благодарит администрацию за возможность посетить мероприятие.