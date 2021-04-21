Эмилия Кларк претендует на роль в новом сериале Marvel

Эмилия Кларк / Getty Images

Эмилия Кларк завершает переговоры об участии в сериале Marvel Секретное вторжение, который выйдет на диснеевском канале Disney+.

Как сообщает Variety, студия Marvel отказалась комментировать этот вопрос. Представители Кларк не сразу прокомментировали информацию.

Вместе с Эмилией Кларк, по данным издания The Hollywood Reporter в Секретном вторжении сыграет Оливия Колман, роль которой пока что скрывают.

Сериал Секретное вторжение был анонсирован еще в 2020 году это сериал из киновселенной Marvel, который расскажет о нашествии скруллов - инопланетян, способных принимать облик других существ, которые появились в фильма Капитан Марвел. Тогда с ними столкнулись Фьюри и Марвел. Нынче же актриса пока не указана в титрах.

В шоу сыграют Кингсли Бен-Адир, Сэмюэл Л. Джексон и Бен Мендельсон, которые вернутся к ролям Ника Фьюри и Талоса. Кто будет главным героем сериала также пока что скрывают.

Сюжет, график съемок и точная дата выхода сериала Секретное вторжение пока что держатся в секрете.

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Кроме Секретного вторжения готовятся сериалы про Грута, Женщину Халка, Железное сердце, Соколиный Глаз, и Локи, часть которых выйдет в 2021 году.