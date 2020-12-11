Презентация Disney - трейлеры и премьеры сериалов на период 2021-2022

Компания Disney провела презентацию своих новых фильмов и сериалов на ближайшее время. Некоторые сериалы уже имеют даты выхода, некоторые - на стадии разработки.
Ночью на 11 декабря Disney провели большую презентацию, на которой раскрыли планы на 2021 и 2022 годы. Расширение ждет киновселенные Marvel и Star Wars. Кроме фильмов, панируются съемки сразу многих сериалов.
Компания объявила, что готовит для Disney Plus обширную линейку контента:
- 10 сериалов во вселенной Marvel (включая уже анонсированные)
- 10 сериалов по Звездным войнам (включая сольник Оби-Вана)
- 15 сериалов от Disney и Pixar
- 15 фильмов от Disney и Pixar
Два новых спин-оффа Звездных войн – Рейнджеры Новой Республики и Асока, и четыре сериала по Marvel - Ironheart, Я есть Грут, Секретное вторжение и сериал про полковника Роуди были анонсированы только на этой премьере.
ВандаВижн
Многострадальная Ванда сама себя загнала в магический бред в сериале ВандаВижн. В трейлере показали, как Доктор Стрэндж пытается пробиться сквозь барьер, который она сама построила.
ВандаВижн актеры и роли
- Элизабет Олсен - Ванда Максимофф, она же Алая Ведьма
- Пол Беттани - Вижн
- Тейона Паррис- Моника Рамбо
- Кэт Деннингс- Дарси Льюис
- Рэндалл Парк- агент Джимми Ву
- Кэтрин Хан
Сериал ВандаВижн выходит 15 января 2021.
Локи
Самый интригующий тизер оказался у сериала Локи - после того, как он сбежал с Тессарактом, он превращается в неуловимого беглеца во времени и пространстве, и незримо присутствовал во всех событиях фильмов Мстители. Ло пересечется ль Локи с братом - по одному трейлеру не ясно.
Сериал Локи - актеры
- Том Хиддлстон
- Гугу Эмбата-Ро
- Оуэн Уилсон
- София Ди Мартино
- Анжелика Росс
- Кэйли Флемминг
Сериал Локи выйдет в мае 2021 года.
Сокол и зимний солдат
Самые непримиримые друзья Капитана Америки после его ухода на пенсию невольно должны вместе распутывать очередные шпионские интриги. 19 марта 2021 выходит сериал о том, как Сокол и Баки объединяются, чтобы разоблачить новых врагов. В трейлере даже мелькает лицо любимого "доктора" Баки
Ironheart
Сериал о том, как место Тони Старка займет девушка Рири Уилльямс, которую сыграет известная актриса Дани Торн. Сериал пока что в разработке.
Соколиный глаз
Сериал Соколиный Глаз не получил трейлер на презентации Disney, но зато стало известно, что премьера назначена на осень 2021.
Соколиный глаз - актеры и роли
- Вера Фармига — сыграет роль Элеоноры Бишоп, матери Кейт Бишоп.
- Флоренс Пью — исполнит Елену Белову из полнометражного фильма Черная вдова со Скарлетт Йоханссон.
- Фра Фи — исполнит роль злодея по имени Кази, известного в комиксах Marvel по своей кличке Клоун.
- Тони Далтон — сыграет злодея по прозвищу Мечник, который также выступал в комиксах в качестве супергероя и наставника.
- Алакуа Кокс — дебютантка, которой досталась роль глухой супергероини Майи Лопес, также известной как Эхо.
- Занн МаКларнон — исполнит роль отца Майи Лопес.
Я есть Грут
Вин Дизель снова будет озвучивать Грута, в серии короткометражек про космическое дерево.
Сериал про Полковника Роуди
Дон Чидл возвращается в роли Джеймса Родса, также известного как Военная машина, в Armor Wars - предстоящем сериале на Disney+. Классическая история Marvel о том, что худший страх Тони Старка сбывается - его технологие попадают в плохие руки.
Женщина Халк
Сериал SheHulk выйдет в 2022 году, ее сыграет Татьяна Маслани. Тим Рот и Марк Руффало также вернутся к своим ролям.
Секретное вторжение
Приключения со скруллами не закончилось в фильме Капитан Марвелл. Сэмюэл Л. Джексон вернулся в роли Ника Фьюри, а Бен Мендельсон - в роли Скрулла Талоса в оригинальной серии Секретное вторжение Marvel Studios.
Мисс Марвел
Появился тизер сериала Мисс Марвел с комментариями создателей. Сериал Мисс Марвел выйдет в 2021 году, а его актриса Камалу Хан и Монику Рамбо уже начали снимать во втором фильме Капитан Марвел, назначенном на ноябрь 2022.
Мисс Марвел смотреть тизер: