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Презентация Disney - трейлеры и премьеры сериалов на период 2021-2022

11 декабря 2020, 13:09

Компания Disney провела презентацию своих новых фильмов и сериалов на ближайшее время. Некоторые сериалы уже имеют даты выхода, некоторые - на стадии разработки.

Дата выхода и трейлеры сериалов Marvel / Disney

Ночью на 11 декабря Disney провели большую презентацию, на которой раскрыли планы на 2021 и 2022 годы. Расширение ждет киновселенные Marvel и Star Wars. Кроме фильмов, панируются съемки сразу многих сериалов.

Компания объявила, что готовит для Disney Plus обширную линейку контента:

  • 10 сериалов во вселенной Marvel (включая уже анонсированные)
  • 10 сериалов по Звездным войнам (включая сольник Оби-Вана)
  • 15 сериалов от Disney и Pixar
  • 15 фильмов от Disney и Pixar

Два новых спин-оффа Звездных войн – Рейнджеры Новой Республики и Асока, и четыре сериала по Marvel - Ironheart, Я есть Грут, Секретное вторжение и сериал про полковника Роуди были анонсированы только на этой премьере.

ВандаВижн

Многострадальная Ванда сама себя загнала в магический бред в сериале ВандаВижн. В трейлере показали, как Доктор Стрэндж пытается пробиться сквозь барьер, который она сама построила.

ВандаВижн актеры и роли

  • Элизабет Олсен - Ванда Максимофф, она же Алая Ведьма
  • Пол Беттани - Вижн
  • Тейона Паррис- Моника Рамбо
  • Кэт Деннингс- Дарси Льюис
  • Рэндалл Парк- агент Джимми Ву
  • Кэтрин Хан

Сериал ВандаВижн выходит 15 января 2021.

Локи

Самый интригующий тизер оказался у сериала Локи - после того, как он сбежал с Тессарактом, он превращается в неуловимого беглеца во времени и пространстве, и незримо присутствовал во всех событиях фильмов Мстители. Ло пересечется ль Локи с братом - по одному трейлеру не ясно.

Сериал Локи - актеры

  • Том Хиддлстон
  • Гугу Эмбата-Ро
  • Оуэн Уилсон
  • София Ди Мартино
  • Анжелика Росс
  • Кэйли Флемминг

Сериал Локи выйдет в мае 2021 года.

Сокол и зимний солдат

Самые непримиримые друзья Капитана Америки после его ухода на пенсию невольно должны вместе распутывать очередные шпионские интриги. 19 марта 2021 выходит сериал о том, как Сокол и Баки объединяются, чтобы разоблачить новых врагов. В трейлере даже мелькает лицо любимого "доктора" Баки

Ironheart

Сериал о том, как место Тони Старка займет девушка Рири Уилльямс, которую сыграет известная актриса Дани Торн. Сериал пока что в разработке.

Соколиный глаз

Соколиный глаз 2021
Соколиный глаз 2021 / Disney

Сериал Соколиный Глаз не получил трейлер на презентации Disney, но зато стало известно, что премьера назначена на осень 2021.

Соколиный глаз - актеры и роли

  • Вера Фармига — сыграет роль Элеоноры Бишоп, матери Кейт Бишоп.
  • Флоренс Пью — исполнит Елену Белову из полнометражного фильма Черная вдова со Скарлетт Йоханссон.
  • Фра Фи — исполнит роль злодея по имени Кази, известного в комиксах Marvel по своей кличке Клоун.
  • Тони Далтон — сыграет злодея по прозвищу Мечник, который также выступал в комиксах в качестве супергероя и наставника.
  • Алакуа Кокс — дебютантка, которой досталась роль глухой супергероини Майи Лопес, также известной как Эхо.
  • Занн МаКларнон — исполнит роль отца Майи Лопес.

Я есть Грут

Вин Дизель снова будет озвучивать Грута, в серии короткометражек про космическое дерево.

Сериал про Полковника Роуди

Дон Чидл возвращается в роли Джеймса Родса, также известного как Военная машина, в Armor Wars - предстоящем сериале на Disney+. Классическая история Marvel о том, что худший страх Тони Старка сбывается - его технологие попадают в плохие руки.

Женщина Халк

Сериал SheHulk выйдет в 2022 году, ее сыграет Татьяна Маслани. Тим Рот и Марк Руффало также вернутся к своим ролям.

Секретное вторжение

Секретное вторжение - актеры
Секретное вторжение - актеры / Disney

Приключения со скруллами не закончилось в фильме Капитан Марвелл. Сэмюэл Л. Джексон вернулся в роли Ника Фьюри, а Бен Мендельсон - в роли Скрулла Талоса в оригинальной серии Секретное вторжение Marvel Studios.

Мисс Марвел

Мисс Марвел
Мисс Марвел / Disney

Появился тизер сериала Мисс Марвел с комментариями создателей. Сериал Мисс Марвел выйдет в 2021 году, а его актриса Камалу Хан и Монику Рамбо уже начали снимать во втором фильме Капитан Марвел, назначенном на ноябрь 2022.

Мисс Марвел смотреть тизер:

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