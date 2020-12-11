Презентация Disney - трейлеры и премьеры сериалов на период 2021-2022

Дата выхода и трейлеры сериалов Marvel / Disney

Ночью на 11 декабря Disney провели большую презентацию, на которой раскрыли планы на 2021 и 2022 годы. Расширение ждет киновселенные Marvel и Star Wars. Кроме фильмов, панируются съемки сразу многих сериалов.

Компания объявила, что готовит для Disney Plus обширную линейку контента:

10 сериалов во вселенной Marvel (включая уже анонсированные)

10 сериалов по Звездным войнам (включая сольник Оби-Вана)

15 сериалов от Disney и Pixar

15 фильмов от Disney и Pixar

Два новых спин-оффа Звездных войн – Рейнджеры Новой Республики и Асока, и четыре сериала по Marvel - Ironheart, Я есть Грут, Секретное вторжение и сериал про полковника Роуди были анонсированы только на этой премьере.

Многострадальная Ванда сама себя загнала в магический бред в сериале ВандаВижн. В трейлере показали, как Доктор Стрэндж пытается пробиться сквозь барьер, который она сама построила.

ВандаВижн актеры и роли

Элизабет Олсен - Ванда Максимофф, она же Алая Ведьма

Пол Беттани - Вижн

Тейона Паррис- Моника Рамбо

Кэт Деннингс- Дарси Льюис

Рэндалл Парк- агент Джимми Ву

Кэтрин Хан

Сериал ВандаВижн выходит 15 января 2021.

Самый интригующий тизер оказался у сериала Локи - после того, как он сбежал с Тессарактом, он превращается в неуловимого беглеца во времени и пространстве, и незримо присутствовал во всех событиях фильмов Мстители. Ло пересечется ль Локи с братом - по одному трейлеру не ясно.

Сериал Локи - актеры

Том Хиддлстон

Гугу Эмбата-Ро

Оуэн Уилсон

София Ди Мартино

Анжелика Росс

Кэйли Флемминг

Сериал Локи выйдет в мае 2021 года.

Самые непримиримые друзья Капитана Америки после его ухода на пенсию невольно должны вместе распутывать очередные шпионские интриги. 19 марта 2021 выходит сериал о том, как Сокол и Баки объединяются, чтобы разоблачить новых врагов. В трейлере даже мелькает лицо любимого "доктора" Баки

Ironheart

Сериал о том, как место Тони Старка займет девушка Рири Уилльямс, которую сыграет известная актриса Дани Торн. Сериал пока что в разработке.

Соколиный глаз 2021 / Disney

Сериал Соколиный Глаз не получил трейлер на презентации Disney, но зато стало известно, что премьера назначена на осень 2021.

Соколиный глаз - актеры и роли

Вера Фармига — сыграет роль Элеоноры Бишоп, матери Кейт Бишоп.

Флоренс Пью — исполнит Елену Белову из полнометражного фильма Черная вдова со Скарлетт Йоханссон.

Фра Фи — исполнит роль злодея по имени Кази, известного в комиксах Marvel по своей кличке Клоун.

Тони Далтон — сыграет злодея по прозвищу Мечник, который также выступал в комиксах в качестве супергероя и наставника.

Алакуа Кокс — дебютантка, которой досталась роль глухой супергероини Майи Лопес, также известной как Эхо.

Занн МаКларнон — исполнит роль отца Майи Лопес.

Я есть Грут

Вин Дизель снова будет озвучивать Грута, в серии короткометражек про космическое дерево.

Сериал про Полковника Роуди

Дон Чидл возвращается в роли Джеймса Родса, также известного как Военная машина, в Armor Wars - предстоящем сериале на Disney+. Классическая история Marvel о том, что худший страх Тони Старка сбывается - его технологие попадают в плохие руки.

Женщина Халк

Сериал SheHulk выйдет в 2022 году, ее сыграет Татьяна Маслани. Тим Рот и Марк Руффало также вернутся к своим ролям.

Секретное вторжение

Секретное вторжение - актеры / Disney

Приключения со скруллами не закончилось в фильме Капитан Марвелл. Сэмюэл Л. Джексон вернулся в роли Ника Фьюри, а Бен Мендельсон - в роли Скрулла Талоса в оригинальной серии Секретное вторжение Marvel Studios.

Мисс Марвел / Disney

Появился тизер сериала Мисс Марвел с комментариями создателей. Сериал Мисс Марвел выйдет в 2021 году, а его актриса Камалу Хан и Монику Рамбо уже начали снимать во втором фильме Капитан Марвел, назначенном на ноябрь 2022.

Мисс Марвел смотреть тизер: