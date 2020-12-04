Соколиный глаз - появился список актеров сериала

Соколиный глаз / кадр из ф Мстители

Вслед за первыми фото со съемок Соколиного глаза, где засветились Джереми Реннер в роли агента Бартона и Хейли Стейнфилд в роли его дочки, Variety сообщил, что в сериале снимаются еще 6 актеров.

В США стартовали съемки первых серий сериала Соколиный глаз, и пока Disney не называет приблизительную дату выхода, но зато появилась информация об актерах и персонажах из комиксов Marvel, которых они будут играть.

Сериал Соколиній глаз - актеры и роли

Вера Фармига — сыграет роль Элеоноры Бишоп, матери Кейт Бишоп.

Флоренс Пью — исполнит Елену Белову из полнометражного фильма Черная вдова со Скарлетт Йоханссон.

Фра Фи — исполнит роль злодея по имени Кази, известного в комиксах Marvel по своей кличке Клоун.

Тони Далтон — сыграет злодея по прозвищу Мечник, который также выступал в комиксах в качестве супергероя и наставника.

Алакуа Кокс — дебютантка, которой досталась роль глухой супергероини Майи Лопес, также известной как Эхо.

Занн МаКларнон — исполнит роль отца Майи Лопес.

Когда именно состоится выход сериала Соколиный глаз, пока неизвестно — у шоу нет и примерной даты выхода.

Производство сериала недавно началось в Атланте и Нью-Йорке. Сценарий написал Джонатан Игл

Ранее появилась дата выхода, список актеров и первый трейлер 3 сезона сериала Американские боги.