Сокол и Зимний Солдат выйдет в стиле Капитана Америки

Сокол и Зимний солдат / Marvel

Новый сериал Disney - Сокол и Зимний Солдат снимали в стиле Капитан Америка Другая война - полным интриг, шпионских игр

Себастиан Стэн рассказал в разговоре с The Hollywood Reporter, каким по духу будет будущий сериал для Disney+, который выходит в 2022 году.

Сериал Сокол и Зимний Солдат отложили из-за коронавирусного карантина, но сейчас стали всплывать любопытные подробности о нем.

Cебастиан Стэн отметил, что работая над шоу, ему казалось, что это еще один фильм про Капитала Америка, только без Криса Эванса. Он также считает, что многое в нем схоже по тону со вторым Капитаном Америка, в котором Баки впервые предстал как Зимний солдат.

"Мне нравится, что по тону этот мир ощущается прямо как в Капитан Америка: Другая война. Работа над тем фильмЧитайте такжеВандаВижн - дата выхода, актеры, сюжет и трейлером была одним из моих лучших опытов в карьере. Так что в сериале всё приземленно — вы увидите мир примерно таким, каким его знаете. Масштабного экшена в нём, впрочем, тоже хватает", - сказал Себастиан Стэн.

Стэн рад, что Marvel взялась за развитие своей франшизы не только в кино, но и в сериалах, поскольку таким образом можно куда лучше раскрыть тех персонажей, которым не хватало времени на большом экране.

Сокол и Зимний солдат выйдет в 2022 году. Изначально его выход планировался на август, однако учитывая задержку в производстве, вряд ли Marvel успеет закончить все работы в срок.