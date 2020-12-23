Появилась дата выхода всех фильмов и сериалов Disney на 2021 год

Телекомпания Disney раскрыла даты выхода всех своих фильмов и сериалов на 2021 год - по последним данным Мандалорец не выйдет в этом году.
В 2021 году Дизней планирует выпустить 19 фильмов и 10 сериалов. Все ориентировочные даты выхода были раскрыты в ночь на 23 декабря (в США - днем 22 декабря).
Как пишет издание Polygon, тексты с датами были разосланы в прес-резлизах журналистам.
Как показал список, Мандалорца в Дисней отложили до 2022 года, сосредоточившись на другом сериале из вселенной - "Книге Бобы Фетта".
Расписание Disney на 2021 год
Дата выхода сериалов Disney+ 2021
- ВандаВижен — 15 января
- Pixar Popcorn — январь
- Сокол и Зимний солдат — 19 марта
- Локи — май
- Что, если…? — лето
- Приключения Дага — осень
- Мисс Марвел — конец года
- Соколиный глаз — конец года
- Книга Бобы Фетта — декабрь
- Звёздные войны: Бракованная партия — без точной даты
Дата выхода фильмов Disney 2021
- Флора и Улисс — 19 февраля (Disney+)
- Райя и последний дракон — 5 марта (прокат / премиум-релиз Disney+)
- King's Man: Начало — 11 марта (прокат)
- Закусочная Боба — 8 апреля (прокат)
- Неисправимый Рон — 22 апреля (прокат)
- Чёрная вдова — 6 мая (прокат)
- Главный герой — 20 мая (прокат)
- Круэлла — 27 мая (прокат)
- Лука — 17 июня (прокат)
- Шан-Чи и легенда десяти колец — 8 июля (прокат)
- Круиз по джунглям — 29 июля (прокат)
- Глубокие воды — 12 августа (прокат)
- The Beatles: Get Back — 26 августа (прокат)
- Смерть на Ниле — 17 сентября (прокат)
- Последняя дуэль — 14 октября (прокат)
- Вечные — 4 ноября (прокат)
- Encanto — 25 ноября (прокат)
- Вестсайдская история — 9 декабря (прокат)
- Ночь в музее — без точной даты (Disney+)
Ранее компания Disney провела презентацию своих новых фильмов и сериалов на ближайшее время. Стало известно, какие сериалы уже имеют даты выхода, какие - на стадии разработки.
Автор: Александр Галаджий