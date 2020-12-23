УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Появилась дата выхода всех фильмов и сериалов Disney на 2021 год

23 декабря 2020, 11:19

Телекомпания Disney раскрыла даты выхода всех своих фильмов и сериалов на 2021 год - по последним данным Мандалорец не выйдет в этом году.

Сериалы Дисней - дата выхода
Сериалы Дисней - дата выхода / Кадр из сериала

В 2021 году Дизней планирует выпустить 19 фильмов и 10 сериалов. Все ориентировочные даты выхода были раскрыты в ночь на 23 декабря (в США - днем 22 декабря).

Как пишет издание Polygon, тексты с датами были разосланы в прес-резлизах журналистам.

Как показал список, Мандалорца в Дисней отложили до 2022 года, сосредоточившись на другом сериале из вселенной - "Книге Бобы Фетта".

Расписание Disney на 2021 год

Дата выхода сериалов Disney+ 2021

  • ВандаВижен — 15 января
  • Pixar Popcorn — январь
  • Сокол и Зимний солдат — 19 марта
  • Локи — май
  • Что, если…? — лето
  • Приключения Дага — осень
  • Мисс Марвел — конец года
  • Соколиный глаз — конец года
  • Книга Бобы Фетта — декабрь
  • Звёздные войны: Бракованная партия — без точной даты

Дата выхода фильмов Disney 2021

  • Флора и Улисс — 19 февраля (Disney+)
  • Райя и последний дракон — 5 марта (прокат / премиум-релиз Disney+)
  • King's Man: Начало — 11 марта (прокат)
  • Закусочная Боба — 8 апреля (прокат)
  • Неисправимый Рон — 22 апреля (прокат)
  • Чёрная вдова — 6 мая (прокат)
  • Главный герой — 20 мая (прокат)
  • Круэлла — 27 мая (прокат)
  • Лука — 17 июня (прокат)
  • Шан-Чи и легенда десяти колец — 8 июля (прокат)
  • Круиз по джунглям — 29 июля (прокат)
  • Глубокие воды — 12 августа (прокат)
  • The Beatles: Get Back — 26 августа (прокат)
  • Смерть на Ниле — 17 сентября (прокат)
  • Последняя дуэль — 14 октября (прокат)
  • Вечные — 4 ноября (прокат)
  • Encanto — 25 ноября (прокат)
  • Вестсайдская история — 9 декабря (прокат)
  • Ночь в музее — без точной даты (Disney+)

Ранее компания Disney провела презентацию своих новых фильмов и сериалов на ближайшее время. Стало известно, какие сериалы уже имеют даты выхода, какие - на стадии разработки.

новости шоу бизнеса новости кино сериалы Disney
Сейчас вы просматриваете новость «Появилась дата выхода всех фильмов и сериалов Disney на 2021 год». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Лучшие новогодние фильмы: что смотреть на Новый год 2021Лучшие новогодние фильмы: что смотреть на Новый год 2021 Лучшие сериалы 2020: список сериалов, которые стоит посмотреть домаЛучшие сериалы 2020: список сериалов, которые стоит посмотреть дома Джеймс Бонд в 2021 выйдет онлайнДжеймс Бонд в 2021 выйдет онлайн Поездка в Америку 2 - вышел первый трейлер фильмаПоездка в Америку 2 - вышел первый трейлер фильма Том Круз VS Кристиан Бейл - в сети совместили матерные тирады актеровТом Круз VS Кристиан Бейл - в сети совместили матерные тирады актеров
Следующий материал

Последние новости

11:26
Дуров рассказал, как и когда будет монетизировать Telegram
11:23
Почему болят ноги ночью: названы причины Видео
11:21
Фукс рассказал о тайном распоряжении Кернеса на случай его смерти Видео
11:21
Госдеп США объявил о том, что Украина откажется от продукции Huawei
11:19
Появилась дата выхода всех фильмов и сериалов Disney на 2021 год
Реклама
11:01
Добкин рассказал о своих извинениях перед Кернесом Видео
10:46
Гороскоп для всех на 23 декабря: обманчивое чувство, жесткая схватка и старт болезней Видео
10:45
Познер рассказал, как США удалось сделать из Путина монстра
10:43
"Будь мое свидание другим": Алексей оценил выбор Мишиной на Холостячке
10:33
Британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад — The Sun Видео
10:19
Власти решили под корень вырезать в Украине весь малый бизнес мнение
10:10
Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" в Украине огласил товары и услуги №1 в стране новости компании
10:00
В Минюсте объяснили, кто мешает изменить закон о люстрации Видео
09:45
Прощание с Кернесом: онлайн трансляция и главные подробности Фото Видео
09:21
Ядерная сделка России и США: Москва сделала заявление в адрес Вашингтона Видео
09:18
Погода на сегодня: синоптик уточнил, какие регионы ждет ледяной "армагеддон" Видео
09:09
"Боевая традиция": в Житомире прапорщик заставил солдата есть тротиловую шашку
08:51
Флекситарианская диета: похудение и польза для здоровья Видео
08:39
Вспышки в глазах: причины, болезни и диагностика Видео
08:33
Гороскоп для всех на 24 декабря: вираж судьбы и создание серьезных отношений Видео
Реклама
08:23
Турция заявила о переговорах с Россией и отправила военных в Азербайджан Видео
08:21
Спасти тонущий корабль: почему у Зеленского вспомнили о Гройсмане мнение
08:14
Коронавирус в Украине 23 декабря: за сутки нашли более 10 тыс. новых зараженных Видео
07:47
Стало известно, когда начнут строительство последнего участка Северного потока-2 Видео
07:29
Почему мутирует коронавирус: биолог сделала неожиданное заявление Видео
06:54
Как премьер Шмыгаль срывает санкции против России мнение
06:43
Климатологи спрогнозировали, каким будет 2021 год Видео
06:31
Коронавирус и неврологические расстройства: ученые рассказали о рисках Видео
06:05
Авиакатастрофа под Чугуевом: Суд отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Дроздова Видео
05:44
Прижмет сосуды: самая мощная магнитная буря декабря 2020 пришлась на праздники Видео
05:33
Врач оценил шансы на появление опасного штамма COVID-19 в Украине Видео
05:21
"Сравнивает себя с Иисусом": Песков обвинил Навального в мании величия Видео
04:58
Что такое термоневроз и как с ним справиться: ответ медиков Видео
04:29
Джеймс Бонд в 2021 выйдет онлайн
04:04
Поделится по-братски: Польша передаст Украине излишки вакцины от COVID-19 Видео
03:32
Настя Ивлеева похвасталась дегустацией древнейшего вина в мире
02:56
Путин подтвердил пожизненный иммунитет бывших президентов России Видео
02:29
Украина укрепляет обороноспособность: Арестович рассказал об инициативе Зеленского Видео
01:55
"Обалденная": Кристина Асмус засветила грудь в сексуальном наряде
01:32
Врач рассказала, какая доза шампанского безопасна для организма Видео
Реклама
01:01
"Все правильно": Анна Тринчер топлес поразила красотой на пикантном фото
00:50
Почему утром нельзя пить кофе: врачи заявили об опасности Видео
00:49
Коронавирус исчезнет неожиданно - врач Видео
00:28
Славянский гороскоп на 2021: кому славянский прогноз сулит судьбоносные победы Видео
00:25
​В Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового штамма коронавируса​ Видео
22 декабря, вторник
23:38
​Тело Кернеса доставили в собор для отпевания​: как будут хоронить мэра Харькова Видео
23:09
"Хреном дело не решить": Комаровский раскритиковал "народные рецепты" против коронавируса Видео
22:56
Коронавирус в Украине 22 декабря: выздоровели почти вдвое больше людей, чем заболели Видео
22:24
Франция обнадежила Украину заявлением о вакцине от COVID-19 Видео
22:22
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять