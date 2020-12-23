Появилась дата выхода всех фильмов и сериалов Disney на 2021 год

Сериалы Дисней - дата выхода / Кадр из сериала

В 2021 году Дизней планирует выпустить 19 фильмов и 10 сериалов. Все ориентировочные даты выхода были раскрыты в ночь на 23 декабря (в США - днем 22 декабря).

Как пишет издание Polygon, тексты с датами были разосланы в прес-резлизах журналистам.

Как показал список, Мандалорца в Дисней отложили до 2022 года, сосредоточившись на другом сериале из вселенной - "Книге Бобы Фетта".

Расписание Disney на 2021 год

Дата выхода сериалов Disney+ 2021

ВандаВижен — 15 января

Pixar Popcorn — январь

Сокол и Зимний солдат — 19 марта

Локи — май

Что, если…? — лето

Приключения Дага — осень

Мисс Марвел — конец года

Соколиный глаз — конец года

Книга Бобы Фетта — декабрь

Звёздные войны: Бракованная партия — без точной даты

Дата выхода фильмов Disney 2021

Флора и Улисс — 19 февраля (Disney+)

Райя и последний дракон — 5 марта (прокат / премиум-релиз Disney+)

King's Man: Начало — 11 марта (прокат)

Закусочная Боба — 8 апреля (прокат)

Неисправимый Рон — 22 апреля (прокат)

Чёрная вдова — 6 мая (прокат)

Главный герой — 20 мая (прокат)

Круэлла — 27 мая (прокат)

Лука — 17 июня (прокат)

Шан-Чи и легенда десяти колец — 8 июля (прокат)

Круиз по джунглям — 29 июля (прокат)

Глубокие воды — 12 августа (прокат)

The Beatles: Get Back — 26 августа (прокат)

Смерть на Ниле — 17 сентября (прокат)

Последняя дуэль — 14 октября (прокат)

Вечные — 4 ноября (прокат)

Encanto — 25 ноября (прокат)

Вестсайдская история — 9 декабря (прокат)

Ночь в музее — без точной даты (Disney+)

Ранее компания Disney провела презентацию своих новых фильмов и сериалов на ближайшее время. Стало известно, какие сериалы уже имеют даты выхода, какие - на стадии разработки.