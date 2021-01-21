"Это бардак": все голливудские фильмы не выйдут вовремя в 2021 году

После первого месяца 2021 года появилась неутешительная информация - все крупные премьеры всех студий кроме одной снова переносятся на неопределенный срок.
Голливуд в конце января 2021 массово отменил даты премьер почти всех фильмов на первую половину года.
Как сообщает The Hollywood Reporter, в Голливуде изменились даты выхода всех фильмов, кроме лент Warner Bros - они будут выходить одновременно в кинотеатрах и на НВО Мах.
"Это бардак", - анонимно сообщил один ветеран-руководитель студий The Hollywood Reporter. Он подчеркнул, что этот "бардак" касается всех фильмов, запланированных до июля 2021 года.
Речь идет в первую очередь о фильмах Тихое место 2, Черная вдова, Форсаж 9 и Топ Ган: Маверик. Кроме того, Годзилла против Конга также выйдет в другое время - в этом случае ранее.
По слухам студия также планирует "придвинуть" ближе даты выхода фильмов Дюна, Отряд самоубийц и Матрица 4.
- Целая череда режиссеров ранее осудили Warner Bros за то, что компания собралась выпускать фильмы в 2021 году одновременно в кино и на HBO Max.
- Одна из кинокомпаний даже угрожала судом за нарушение плана премьер.
- Напомним, Warner Bros приняла решение в день премьеры всех 17 фильмов в 2021 году одновременно запустить их на своей стриминговой платформе HBO Max.
- После этого создатель Дюны Дени Вильнев раскритиковал Warner Bros за единоличное решение.
- Это может спровоцировать низкие сборы по фильмам, но пока что руководство Warner Media заплатило компенсацию только актерам и создателям Чудо-женщины.
Автор: Александр Галаджий