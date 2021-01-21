"Это бардак": все голливудские фильмы не выйдут вовремя в 2021 году

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Голливуд в конце января 2021 массово отменил даты премьер почти всех фильмов на первую половину года.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в Голливуде изменились даты выхода всех фильмов, кроме лент Warner Bros - они будут выходить одновременно в кинотеатрах и на НВО Мах.

"Это бардак", - анонимно сообщил один ветеран-руководитель студий The Hollywood Reporter. Он подчеркнул, что этот "бардак" касается всех фильмов, запланированных до июля 2021 года.

Речь идет в первую очередь о фильмах Тихое место 2, Черная вдова, Форсаж 9 и Топ Ган: Маверик. Кроме того, Годзилла против Конга также выйдет в другое время - в этом случае ранее.

По слухам студия также планирует "придвинуть" ближе даты выхода фильмов Дюна, Отряд самоубийц и Матрица 4.