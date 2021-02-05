Фильм Обитель Зла выйдет раньше запланированного срока

Фильм по Resident Evil от режиссёра Йоханнеса Робертса выйдет в кинотеатрах 3 сентября 2021 года
Фильм Обитель зла, который перезапускает вселенную в 2021 году теперь выйдет в кинотеатрах на неделю раньше запланированного срока.
Как сообщает Deadline, Sony перенесли дату выхода фильма Обитель зла на 3 сентября 2021.
Новый фильм будет открывать осенний премьерный сезон. Как утверждает издание, в этот период нет других серьезных премьер, которые могли бы составить конкуренцию.
Обитель зла 2021 - сюжет
Это история происхождения вируса, и полный перезапуск киновселенной Resident Evil.Сюжет разворачивается в роковую ночь в Раккун-Сити в 1998 году. Предстоящий фильм по Resident Evil будет более тесно связан с играми, чем киновселенная Обитель зла с Миллой Йовович. Сюжет перезапуска расскажет о событиях, которые произошли в оригинальных первых двух частях игр.
Обитель зла 2021 - актеры и роли
- Кая Скоделарио - Клэр Редфилд,
- Робби Амелл - Крис Редфилд,
- Ханна Джон-Кеймен - Джилл Валентайн,
- Том Хоппер - Альберт Уэскер,
- Эван Джогиа - Леон Кеннеди,
- Нил МакДонаф - Уильям Биркин.
Автор сценария - Джонаннес Робертс. Продюсируют Роберт Кульзер, Джеймс Харрис и Хартли Горенштейн.
- Планируется еще два сериала - про сестер Вескера и сериал от Netflix, подробности которого держатся в секрете.
- Напомним, съемки фильма закончились перед Новым Годом 2021.
- Как ранее сообщал Главред, фильм Робертса изначально планировалось начинать снимать вначале 2020 года, но съемки перенесли из-за коронавируса.