Фильм Обитель Зла выйдет раньше запланированного срока

Обитель зла / Resident Evil screenshot

Фильм Обитель зла, который перезапускает вселенную в 2021 году теперь выйдет в кинотеатрах на неделю раньше запланированного срока.

Как сообщает Deadline, Sony перенесли дату выхода фильма Обитель зла на 3 сентября 2021.

Новый фильм будет открывать осенний премьерный сезон. Как утверждает издание, в этот период нет других серьезных премьер, которые могли бы составить конкуренцию.

Обитель зла 2021 - сюжет

Это история происхождения вируса, и полный перезапуск киновселенной Resident Evil.Сюжет разворачивается в роковую ночь в Раккун-Сити в 1998 году. Предстоящий фильм по Resident Evil будет более тесно связан с играми, чем киновселенная Обитель зла с Миллой Йовович. Сюжет перезапуска расскажет о событиях, которые произошли в оригинальных первых двух частях игр.

Обитель зла 2021 - актеры и роли

Кая Скоделарио - Клэр Редфилд,

Робби Амелл - Крис Редфилд,

Ханна Джон-Кеймен - Джилл Валентайн,

Том Хоппер - Альберт Уэскер,

Эван Джогиа - Леон Кеннеди,

Нил МакДонаф - Уильям Биркин.

Автор сценария - Джонаннес Робертс. Продюсируют Роберт Кульзер, Джеймс Харрис и Хартли Горенштейн.