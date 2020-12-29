Завершились съемки перезапуска фильма Обитель зла

Обитель зла сериал / Capcom

Cъемки фильма Обитель Зла 2021 официально завершились еще до Нового года 2021. Теперь начинается этап монтажа и досъемки.

Перезапуск экранизации серии игр Resident Evil начали снимать в октябре 2020, а об завершении съемок киностудия Sony Pictures объявила в своем Twitter 29 декабря.

Запись с объявлением о завершении съемок украсили фото с хлопушкой-нумератором в стиле Обителя зла, на которой указаны режиссер экранизации Йоханнес Робертс и оператор Максим Александр.

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Робертс ранее заявлял, что предстоящий фильм по Resident Evil будет более тесно связан с играми, чем киновселенная Обитель зла с Миллой Йовович. Сюжет перезапуска расскажет о событиях, которые произошли в оригинальных первых двух частях игр.

Фильм по Resident Evil должен выйти в сентябре 2021 года.

Ранее появилась информация об актерах сериала Обитель зла с Джилл Валентайн.

Кроме того, Netflix заказал у шоуранера Эндрю Дэбба 8-серийный сериал про сестер Вескера, события которого будут происходить где-то в районе Ракун-сити.