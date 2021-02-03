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Marvel снимает сериал по фильму Черная пантера про Ваканду

3 февраля 2021, 13:58

Телекомпания Disney занимается расширением киновселенной, и готовит необычный сериал.

Черная пантера
Черная пантера / itc.ua

Создатели киновселенной Marvel приняли решительный шаг по расширению вселенной, который одновременно должен спасать бюджеты компании.

Как сообщает The Hollywood Reporter, готовится сериал про Ваканду - специфический сиквел вселенной Черной Пантеры. Сериал будет снимать режиссер Райан Куглер.

Информация о решении появилась вскоре после того, как сериал Netflix Люпен про чернокожего иммигранта из Африки побил все рекорды киносервиса.

"Райан Куглер — невероятный рассказчик, чье видение сделало его одним из самых выдающихся режиссеров своего поколения", - говорит председатель совета директоров The Walt Disney Company Боб Айглер.

Вместе с этим постановщик подписал контракт с Disney на пять лет, в рамках которого он будет участвовать в производстве других сериалов в киновселенной Marvel. Также он позволяет ему работать над проектами по другим франшизам.

По Черной пантере должен был выйти сиквел, но он был под вопросом из-за смерти Чедвика Боузмана. Теперь Disney анонсирует фильм на 2022 год.

Ранее Дисней объявили планы на сериалы на 2021-2022 годы, но в нем не было продолжение Черной пантеры.

Напомним, что звезда Черной пантеры сыграет в ребуте Мартицы, который выходит в 2021 году.

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