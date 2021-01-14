Рэй Фишер прокомментировал удаление Киборга из фильмов Warner Bros

Рэй Фишер / Кадр из Лиги Справедливости

Рэй Фишер, который играет киборга перед Новым годом признался, что не будет сниматься в новых фильмах DCFilms, пока там работает Уолтер Хамада, который якобы принял участие в "травле" актера.

После этого DC удалила его героя Киборга из новых фильмов киновселенной. Теперь Фишер сообщил в своём твиттере, что он действительно покидает киновселенную DC.

"Я получил подтверждение того, что Warner Bros. решила исключить меня из актерского состава фильма о Флэше. Я категорически не согласен с этим, но всё же не удивлен", - заявил он.

Фишер отметил, что роль Киборга в картине Андреса Мускетти - не просто камео. Однако теперь, когда Warner Bros. отказалась от актера, появление персонажа в фильме будет под вопросом.

В своем огромном заявлении Рэй Фишер продолжил настаивать на том, что глава DC Films намеренно пытался скрыть проблемы, о которых Фишер рассказал летом 2020 года - об непрофессиональном отношении к актерам со стороны руководства.

Теперь актер уже более конкретно заявил, что Хамада знал о проблемном поведении постановщика Джосса Уидона на съемках Лиги справедливости еще до начала скандала в соцсетях, но он все же назвал часть обвинений актера ложью, основываясь лишь на личных суждениях.

Фишер называет "расследование" примером культуры сокрытия в Голливуде, когда руководители готовы закрыть глаза, чтобы избежать проблем.

В заключение Фишер отметил, что его устраивает наказание для Хамады в виде удаления Киборга из вселенной DC.