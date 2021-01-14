Рэй Фишер прокомментировал удаление Киборга из фильмов Warner Bros

Исполнитель роли Киборга из Лиги Справедливости высказался по поводу действий DCFilms.
Рэй Фишер, который играет киборга перед Новым годом признался, что не будет сниматься в новых фильмах DCFilms, пока там работает Уолтер Хамада, который якобы принял участие в "травле" актера.
После этого DC удалила его героя Киборга из новых фильмов киновселенной. Теперь Фишер сообщил в своём твиттере, что он действительно покидает киновселенную DC.
"Я получил подтверждение того, что Warner Bros. решила исключить меня из актерского состава фильма о Флэше. Я категорически не согласен с этим, но всё же не удивлен", - заявил он.
Фишер отметил, что роль Киборга в картине Андреса Мускетти - не просто камео. Однако теперь, когда Warner Bros. отказалась от актера, появление персонажа в фильме будет под вопросом.
В своем огромном заявлении Рэй Фишер продолжил настаивать на том, что глава DC Films намеренно пытался скрыть проблемы, о которых Фишер рассказал летом 2020 года - об непрофессиональном отношении к актерам со стороны руководства.
Теперь актер уже более конкретно заявил, что Хамада знал о проблемном поведении постановщика Джосса Уидона на съемках Лиги справедливости еще до начала скандала в соцсетях, но он все же назвал часть обвинений актера ложью, основываясь лишь на личных суждениях.
Фишер называет "расследование" примером культуры сокрытия в Голливуде, когда руководители готовы закрыть глаза, чтобы избежать проблем.
В заключение Фишер отметил, что его устраивает наказание для Хамады в виде удаления Киборга из вселенной DC.
- Напомним, что после отказа актера сниматься в фильмах DC, киностудия убрала персонажа Рэя Фишера из ближайших фильмов.
- Как известно, Рэй Фишер обвинил режиссера Джосса Уидона в грубости и непрофессионализме, а затем обрушился с критикой и на других сотрудников студии: продюсеров Джона Берга и Джеффа Джонса и главу DC Films Уолтера Хамаду.
- Часть актеров из Лиги Справедливости поддержали его, часть промолчали.
- Ранее Зак Снайдер прокомментировал продолжение Лиги Справедливости.