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Рэй Фишер прокомментировал удаление Киборга из фильмов Warner Bros

14 января 2021, 13:53

Исполнитель роли Киборга из Лиги Справедливости высказался по поводу действий DCFilms.

Рэй Фишер
Рэй Фишер / Кадр из Лиги Справедливости

Рэй Фишер, который играет киборга перед Новым годом признался, что не будет сниматься в новых фильмах DCFilms, пока там работает Уолтер Хамада, который якобы принял участие в "травле" актера.

После этого DC удалила его героя Киборга из новых фильмов киновселенной. Теперь Фишер сообщил в своём твиттере, что он действительно покидает киновселенную DC.

"Я получил подтверждение того, что Warner Bros. решила исключить меня из актерского состава фильма о Флэше. Я категорически не согласен с этим, но всё же не удивлен", - заявил он.

Фишер отметил, что роль Киборга в картине Андреса Мускетти - не просто камео. Однако теперь, когда Warner Bros. отказалась от актера, появление персонажа в фильме будет под вопросом.

В своем огромном заявлении Рэй Фишер продолжил настаивать на том, что глава DC Films намеренно пытался скрыть проблемы, о которых Фишер рассказал летом 2020 года - об непрофессиональном отношении к актерам со стороны руководства.

Теперь актер уже более конкретно заявил, что Хамада знал о проблемном поведении постановщика Джосса Уидона на съемках Лиги справедливости еще до начала скандала в соцсетях, но он все же назвал часть обвинений актера ложью, основываясь лишь на личных суждениях.

Фишер называет "расследование" примером культуры сокрытия в Голливуде, когда руководители готовы закрыть глаза, чтобы избежать проблем.

В заключение Фишер отметил, что его устраивает наказание для Хамады в виде удаления Киборга из вселенной DC.

  • Напомним, что после отказа актера сниматься в фильмах DC, киностудия убрала персонажа Рэя Фишера из ближайших фильмов.
  • Как известно, Рэй Фишер обвинил режиссера Джосса Уидона в грубости и непрофессионализме, а затем обрушился с критикой и на других сотрудников студии: продюсеров Джона Берга и Джеффа Джонса и главу DC Films Уолтера Хамаду.
  • Часть актеров из Лиги Справедливости поддержали его, часть промолчали.
  • Ранее Зак Снайдер прокомментировал продолжение Лиги Справедливости.
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