СТБ заканчивает съемки 3 сезона сериала Крепостная

Соня Присс / instagram.com/sonyapriss/

Российская актриса Соня Присс, которую позвали на роль Катерины Вербицкой, сообщила своим поклонникам, что в мае съемки 3 сезона завершаются. Она не стала уточнять, когда последний день, но зато трогательно рассказала о своей героине.

Соня Присс опубликовала в Instagram фото со съемок 3 сезона Крепостной и рассказала, какой Катя Вербицкая будет в ее исполнении.

"До окончания съемок 3-го сезона остается совсем немного. Катерина Вербицкая. Катя. Храбрая и трогательная. Нежная и сильная. Любящая всем сердцем и способная на подвиг во имя любви. Ты прошла через многое. Но сколько же ещё испытаний тебе предстоит пережить! Я отдаю тебе свой голос, чтобы ты могла кричать, ноги чтобы ты могла бежать, руки, чтобы обнимать. Я отдаю тебе своё сердце, чтобы ты могла любить и свои силы, чтобы ты могла бороться. Только иди вперёд, милая", - пишет Присс.

Также она засветила в кадре одного из актеров предыдущих сезонов, который может появиться в Крепостной 3.

Соня Присс / instagram.com/sonyapriss/

Соня Присс / instagram.com/sonyapriss/

Соня Присс / instagram.com/sonyapriss/

Поклонники сериала не сдержали эмоций и активно отреагировали на слова актрисы.

"Поскорее бы 3 сезон", "Поскорее бы уже увидеть этот шедевр", "Хочу 3 сезон. Если Катю сюжет опять обидит в суд подам, я не железная", - пишут ей.

Крепостная 2021 - список актеров

Соня Присс

Станислав Боклан

Наталка Денисенко

Анна Сагайдачная

Марк Дробот

Фатима Горбенко

Тарас Цымбалюк

Олеся Жураковская

Виктор Жданов

Максим Радугин

Сергей Стрельников

Федор Лавров

Алина Коваленко

Наталья Васько

Слава Красовская

Точной даты выхода сериала пока что нет, но официально съемки начались с осени 2020 года, и пока что еще не завершились.

Как ранее сообщал Главред, сериал Крепостную купила для показа Япония.

Кастинг для новых актеров 3 сезона Крепостной начался в сентябре 2020. Съемки проходили с перерывами из-за коронавируса.