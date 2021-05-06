СТБ заканчивает съемки 3 сезона сериала Крепостная

Исполнительница главной роли сериала Крепостная трогательно сообщила о последних днях съемок.
Российская актриса Соня Присс, которую позвали на роль Катерины Вербицкой, сообщила своим поклонникам, что в мае съемки 3 сезона завершаются. Она не стала уточнять, когда последний день, но зато трогательно рассказала о своей героине.
Соня Присс опубликовала в Instagram фото со съемок 3 сезона Крепостной и рассказала, какой Катя Вербицкая будет в ее исполнении.
"До окончания съемок 3-го сезона остается совсем немного. Катерина Вербицкая. Катя. Храбрая и трогательная. Нежная и сильная. Любящая всем сердцем и способная на подвиг во имя любви. Ты прошла через многое. Но сколько же ещё испытаний тебе предстоит пережить! Я отдаю тебе свой голос, чтобы ты могла кричать, ноги чтобы ты могла бежать, руки, чтобы обнимать. Я отдаю тебе своё сердце, чтобы ты могла любить и свои силы, чтобы ты могла бороться. Только иди вперёд, милая", - пишет Присс.
Также она засветила в кадре одного из актеров предыдущих сезонов, который может появиться в Крепостной 3.
Поклонники сериала не сдержали эмоций и активно отреагировали на слова актрисы.
"Поскорее бы 3 сезон", "Поскорее бы уже увидеть этот шедевр", "Хочу 3 сезон. Если Катю сюжет опять обидит в суд подам, я не железная", - пишут ей.
Крепостная 2021 - список актеров
- Соня Присс
- Станислав Боклан
- Наталка Денисенко
- Анна Сагайдачная
- Марк Дробот
- Фатима Горбенко
- Тарас Цымбалюк
- Олеся Жураковская
- Виктор Жданов
- Максим Радугин
- Сергей Стрельников
- Федор Лавров
- Алина Коваленко
- Наталья Васько
- Слава Красовская
Точной даты выхода сериала пока что нет, но официально съемки начались с осени 2020 года, и пока что еще не завершились.
Как ранее сообщал Главред, сериал Крепостную купила для показа Япония.
Кастинг для новых актеров 3 сезона Крепостной начался в сентябре 2020. Съемки проходили с перерывами из-за коронавируса.