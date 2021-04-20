Warner Bros вернули Майкла Китона к роли Бэтмена в фильме Флэш

Флэш / кадр из кф Лига Справедливости

В Лондоне начали съемки нового фильма про Флэша, сюжетной линией которого будет изменение будущего из-за "Флешпоинта" - возвращения бегуна во времени.

Как сообщает Deadline , Барбара и Андрес Мускетти уже начали работу над сольником DC - работа идет паралельно Аквамену 2.

Сейчас проектом руководит Андрес Мускетти. Роль Барри Аллена, супербегуна Флэша, играет Эзра Миллер, ( Гранту Гастину из сериала не повезло), а его возлюбленную Айрис сыграет Кирси Клемонс.

По последним сообщениям, Майкл Китон исполнит роль Бэтмена, а в качестве камео к этой же роли вернется и Бен Аффлек.

Как сообщает The Wrap, съемки Флэша Андрес Мускетти в Великобритании стартовали 19 апреля, а агенты Китона подтвердили его участие.

По сюжету, Флэш 2022 свяжет прошлую киновселенную DC и будущую переписав историю возвращением героя в прошлое, который хотел спасти мать и освободить отца из тюрьмы.

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2022 года.

Напомним, что в октябре 2021 выйдет новый фильм Бэтмен, в котором главную роль сыграет Роберт Паттинсон. Будет ли он относиться к вселенной до Флэшпойнта, или после - никто на DC пока не уточняет.

Аквамен 2 с Эмбер Херд также выходит в 2022 году.

Фильм Шазам 2 по комиксам DC выйдет в 2023 году.