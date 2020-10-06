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Фильм Бэтмен с Паттинсоном перенесли из-за закрытия кинотеатров

6 октября 2020, 12:19

Телекомпания Warner Bros перенесла дату выхода недоснятого фильма Бэтмен, в котором играет звезда Сумерок Роберт Паттинсон.

Бэтмен 2022
Бэтмен 2022 / Warner Bros

Телекомпания Warner Bros Вынуждена была перенести дату выхода перезапуска фильма Бэтмен с Робертом Паттинсоном, который был запланирован на 1 октября 2021 года из-за переноса премьеры Дюны.

Warner Bros перенесла все свои блокбастеры из-за коронавируса и закрытых кинотреатров, пишет Deadline.

Недоснятый фильм Бэтмен - о молодости и первых делах Брюса Уэйна, которого играет Роберт Паттинсон, переносится уже третий раз. Из-за карантина съемки, которые начались перед началом пандемии, все время обрываются.

Съемки Бэтмена начались 6 января 2020 года в Лондоне. В сентябре 2020 года работа над фильмом была приостановлена из-за того, что в съемочной группе был обнаружен случай COVID-19. Съемочная группа вошла в двухнедельный карантин, после чего съемки были возобновлены, а строительство декораций и реквизита на студии Leavesden продолжалось.

Съемки Бэтмена остановились на время карантина, но были возобновлены осенью.

Съемки возобновились 17 сентября, после того как Паттинсон получил разрешение вернуться. Фильм имеет еще примерно три месяца съемок и, как ожидается, завершится к концу 2020 года.

Фильм можно было бы выпускать 1 октября 2021 года, но из-за планов по Дюне фильм выйдет только 4 марта 2022 года.

Как ранее сообщал Главред, Warner Bros перенесли премьеры Дюны, Черного Адама, Матрицы 4, Флэша и Шазама! 2.

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