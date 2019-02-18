Второе пришествие Петра: как Порошенко может опять выиграть выборы

Поррошенко будет биться за президентское кресло до конца

Петр Порошенко, занимавший третье, а то и четвертое место в предвыборных рейтингах, недавно казался почти обреченным кандидатом, лишенным каких-либо шансов переизбраться на второй президентский срок. Но время показало, что его проигрыш – дело далеко не решенное. Юлия Тимошенко берет избирателя эмоциями, Владимир Зеленский – незапятнанной репутацией, а Порошенко – чередой маленьких побед, админресурсом и убеждением, что именно он спас страну от полного краха. И вот его "рекордный антирейтинг" уже падает, а сомнения в серьезности конкурентов растут.

Битва надоевших

За шесть недель до президентских выборов в Украине два системообразующих кандидата – Петр Порошенко и Юлия Тимошенко – могут рассчитывать занять первое место разве что во втором туре. Потому что вперед с серьезным отрывом (27% поддержки по последним данным) вырвался киевский учитель-правдоруб Василий Голобородько. В реальной жизни этого учителя зовут Владимир Зеленский, он известный комедийный актер и шоумен, но можно не сомневаться, что его сторонники на самом деле симпатизируют прежде всего его сценическому образу из сериала "Слуга народа".

Читайте такжеПять причин, почему растет рейтинг ЗеленскогоНо означает ли это, что украинцы действительно всерьез готовы избрать президентом Зеленского-Голобородько? При всей силе запроса украинского общества на новые лица в политике (45% украинцев считают, что президентом должен стать "новый человек, даже без опыта государственного управления") реально верящих в победу Зеленского совсем немного – 10,3% по январским опросам. Это даже меньше, чем верящих в победу непопулярного Порошенко (16,3%). Еще больше – почти четверть украинцев уверены, что победителем станет Юлия Тимошенко.

Админвозможности

Такое положение вещей делает победу Петра Порошенко возможной, несмотря на все разговоры о его "рекордном антирейтинге". Который к тому же потихоньку снижается: если в декабре за Порошенко "ни в коем случае не проголосовали бы" более 50% украинцев, то в январе – 48%, а в феврале – 40%. "Полностью довольны" работой президента Украины лишь 2% избирателей, "скорее довольны" еще 13%.

Кто-то скажет, что победить такой президент может только за счет вбросов, подкупов и переписывания протоколов. Особенно на этом настаивают изгнанники из старой элиты – Николай Азаров и Виктор Янукович. Последний даже созвал пресс-конференцию, смысл которой сводился к одному тезису: антирейтинг существующей власти не позволит ей победить, если не будут применены масштабные фальсификации.

Скорее всего, без административного ресурса действительно не обойдется, тем более что у Порошенко он весьма мощный. Он еще раз подтвердил это в декабре прошлого года, когда на выборах глав объединенных территориальных громад (это новая единица территориального самоуправления) большинство постов выиграли выдвиженцы Блока Петра Порошенко. Правда, тут нужно учесть, что голосование проходило только в 13 западных областях (на юго-востоке тогда действовало военное положение) и лишь в тех громадах, которые признали сформированными. На президентских выборах уровень сложности будет совсем другим.

Но к счастью для Петра Порошенко, есть и другие, сравнительно честные способы победы на выборах с рейтингом одобрения всего 15%. Первый метод – указывать, что если президент в чем-то и недоработал, то другие справились бы еще хуже. Знает ли кто-то наверняка, как повели бы себя президент Тимошенко или президент Зеленский в августе 2014-го, когда сотни солдат оказались в иловайском котле? Где пролегала бы сейчас линия фронта в Донбассе? Имела бы Украина нынешний уровень поддержки на Западе?

Читайте такжеКак Петр Алексеевич с ветряными мельницами воевал"Народ будет выбирать не просто президента, а верховного главнокомандующего, – поднимает эту тему Порошенко, заявляя о своем повторном выдвижении. И сразу же обостряет, рисуя образ врага: – Еесли популистов допустить к власти, все испытания, которые люди пережили на протяжении последних лет из-за войны и экономической агрессии со стороны России, – все окажется напрасным!" "В отличие от кандидатов-болтунов Порошенко – политик, подтверждающий слова делами" – такой девиз провозглашают его политтехнологи. И Порошенко старается хотя бы на время сделать эти слова правдой. И делает это интересно – все же не зря он владелец кондитерской фабрики.

Украинский Adventzeit

В Германии есть традиция – перед Рождеством заводить специальный календарь – Adventskalender. Он похож на картонный домик с 24 окошками – с 1 до 24 декабря. Каждый день дети съедают по конфете в ожидании праздника.

Петр Порошенко тоже сделал для своих избирателей своеобразный Adventskalender. Вбрасывая в медийное поле различные успехи, реальные и мнимые, он пусть медленно и не без ошибок, но укрепляет образ "политика дела".

Начал он этот путь еще в августе, когда извинился за несбывшееся обещание из прошлой избирательной кампании – в мае 2014 года. Тогда он говорил, что военная операция в Донбассе продлится "часы", но через четыре года признал, что погорячился. Правда, у обещания была и вторая, тоже нереализованная часть – что солдат будет получать 1000 гривен ($37) в день. Но о ней Петр Алексеевич промолчал.

Но по-настоящему щедрый Adventskalender начался потом, ближе к новогодним праздникам. И в отличие от разнообразных конфет Roshen вкус у них оказался похожий – в основном прозападная идеология и национальное величие.

Сначала была попытка прорыва украинских моряков через Керченский пролив, которая подстегнула немногих. Можно быть хоть трижды патриотом Украины, убежденным, что Крым – ее неотъемлемая часть, но эта логика никак не исключает понимания того, что над моряками просто поставили жестокий эксперимент, где их задержание было практически неизбежным.

То есть президента Порошенко никак не смущало, что 24 семьи лишатся сыновей и мужей на неопределенный срок – пока бюрократические машины двух враждующих государств не договорятся об обмене. И семьи прекрасно это понимают. "Какой он герой? Он просто пацан, который попал в такую ситуацию совсем даже не по своей воле!" – заявила в интервью "Настоящему времени" мать самого молодого из моряков – 19-летнего Андрея Эйдера.

Военное положение, которое последовало за этим инцидентом, тоже не принесло должного эффекта – народ воспринял его как дурацкую и несвоевременную затею, цель которой – именно политика, а не безопасность.

Читайте такжеДля победы на выборах Зеленскому не хватает только одногоНо конфеты в следующих окошках были вкуснее. Например, закупка у фирмы зятя Эрдогана (технический директор Сельчук Байрактар женат на Сюмейе Эрдоган – младшей дочери турецкого президента) шести разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar TB2. Это совершенно новая разработка, которую сама Турция применяла лишь несколько раз – в Африне и на иракской границе, против курдских группировок. Военные эксперты дают понять, что серьезного влияния на баланс сил это не окажет, но рядовой украинский избиратель должен обрадоваться новой надежде на победу в схватке с сепаратистами.

Эпопея с получением автокефалии Православной церкви Украины, разумеется, – самый крупный предвыборный подарок Петра Порошенко. И самый успешный: важным и нужным это достижение президента сочли больше половины украинцев – 51%, а против выступил лишь 21%. Так что как бы ни смеялись оппоненты, томос-тур Петра Порошенко с выступлениями в храмах был политически верным решением.

Бонусом шли поправки в закон "О религиозных организациях", фактически вводящие процедуру референдума в храме – прихожане простым поднятием рук могут решить, за патриарха Кирилла они или за митрополита Епифания. Так еще больше украинцев смогут ощутить себя частью общего и значимого дела. Хотя без перегибов, конечно, не обойдется: кого именно можно считать прихожанином, имеющим право голоса? Ведь никакой приписки прихожанина к храму нет, как и статистики посещения, позволяющей доказать, что он здесь бывает регулярно.

Еще одним сюрпризом в окошке предвыборного календаря было открытие уголовного дела на могущественного Виктора Медведчука – единственного украинского политика, которого Владимир Путин считает другом и который все это время выполнял роль связного между Москвой и Киевом. Опросить украинцев, как они относятся к этому вопросу, еще не успели. Однако такой шаг должен показаться логичным даже тем украинцам, кто далек от радикального национализма: как можно одновременно воевать с Россией и принимать в Киеве друга Путина, который откровенно продвигает его интересы?

Наконец, буквально недавно Порошенко пришел в Верховную раду на подписание эпохального документа: поправок в Конституцию, добавляющих туда слова про "европейский путь" Украины и "бесповоротное" стремление в Евросоюз и НАТО. Вероятно, это не только предвыборный ход, но и заготовка на случай проигрыша. "Это я сжег все мосты с русским миром!" – мог бы напоминать новым властям Порошенко-оппозиционер перед осенними выборами в парламент.

Правда, все это интересно только политизированным украинцам, для которых и разрабатывалась концепция "Армия. Язык. Вера". Поэтому в запасе у Порошенко есть и социально-экономические решения, которые должны реально улучшить жизнь аполитичных людей. Монетизацию субсидий специально отложили на март, чтобы эффект не иссяк до выборов.

В России слово "монетизация" вызывает негативные ассоциации с реформой 2005 года, которая привела к массовым протестам, потому что была выгодна разве что сельским пенсионерам. Украинская монетизация устроена немного по-другому и может быть выгодна всем – при условии финансовой сознательности.

Читайте такжеКарточный домик ПорошенкоСубсидии на оплату ЖКХ в Украине получают очень многие – около 4 млн семей, что составляет почти половину населения страны. Но увидеть свою субсидию они могут, только когда она уже потрачена и стала просто циферкой в платежке на коммунальные услуги. Ее вычитают из общей суммы, предлагая оплатить лишь остаток.

Однако с марта, с заботливой подачи президента, значительная часть получателей субсидий сможет взять их наличными – около 1500 гривен (примерно 3500 рублей), которые потом теоретически надо потратить на ту же оплату коммунальных услуг. Но если поставить счетчики и усиленно экономить, то в платежке может оказаться меньше 1500 гривен, и тогда разницу можно будет забрать себе.

Возможность положить в кошелек пару лишних купюр должна воодушевить украинцев, но по факту она призрачна, средняя стоимость коммуналки на Украине – 2000 гривен. Видимо, у властей есть расчет, что наличные деньги люди получат до голосования, а выросшие без субсидий платежки – уже после.

Женская душа

Главный системный оппонент украинского президента – Юлия Тимошенко – успешно двигает свою предвыборную кампанию лишь той идеей, что хуже, чем сейчас, быть не может. Уже много лет она неустанно говорит украинцам, как им плохо жить при Порошенко, – и каждый находит в ее словах что-то личное. Все-таки школы и больницы простым людям важнее, чем турецкие беспилотники и похлопывания по плечу в Брюсселе.

Тимошенко обещала польский уровень зарплат, утверждая, что "другого выхода у нас просто нет". Обещала "полностью пересмотреть механизм начисления пенсий", добавляя, что дело "возвращения человеку счастья, покоя, уверенности, веры в завтрашнем дне становится вопросом национальной безопасности государства". Осталось лишь узнать, почему всеобщее счастье должно свалиться на Украину именно при ее правлении.

Хотя у Тимошенко и здесь готов ответ. В конце января на съезде своей партии она объяснила, что счастье Украине уготовано самой судьбой, в награду за все лишения прошлого: "Мы прошли через все тернии, через все муки, через все пытки и издевательства. А теперь проходим через войну... Мы научились плакать без слез и страдать без стонов… И сегодня я со всей ответственностью заявляю: Украина полностью исчерпала весь исторический запас страданий, лихолетий и неудач. С сегодняшнего дня мы начинаем совсем новую эпоху – эпоху успеха, процветания, счастья и всего наилучшего".

Читайте такжеУ Порошенко будут фальсифицировать выборы, но это ему не поможетПлакаты, с которыми украинцы стоят на митингах Тимошенко, тоже максимально просты. "ВерЮ" или "Я за Ю" – порой единственное, что говорится на них. В ход идет и образ "святой мученицы" – на съезде Юлия Владимировна вспоминала годы в тюрьме, а ее дочь – как ждала маму и добивалась ее освобождения. А вот в образе Порошенко этой "человечности" как раз не хватает. Возможно, не зря вице-спикеру Ирине Геращенко пришлось описывать в фейсбуке историю про мальчика, который плакал, потому что не успел сфотографироваться с Порошенко, и президент, услышав его плач, вышел из машины и подошел для селфи. Правда, точно такая же история, только с девочкой, месяц назад приключилась с Путиным, что вызывает серьезные сомнения в реальности рассказанного.

Не балует Тимошенко конкретикой и по теме Донбасса: дипломатический путь лучше военного, а еще к переговорам необходимо подключить Китай – раз он заинтересован проложить Шелковый путь в Европу, то мир на Украине должен его беспокоить. Будто тренер личностного роста, уверяющий, что ждать успеха не нужно – нужно лишь "позволить себе быть счастливым", Юлия Тимошенко еще в августе пообещала, что "очевидный результат" будет уже в первые сто дней ее президентства – или она уйдет в отставку.

Главное оружие Петра Порошенко – обвинение в связях с Москвой – плохо работает против первой женщины украинской политики. Даже убежденные противники Тимошенко не верят, что она может работать на кого-то, кроме самой себя.

Поэтому если по Зеленскому Порошенко бьет, намекая, что он популист и клоун, то против Юлии Тимошенко вынужден использовать более грязные методы. Именно с командой Порошенко связывают регистрацию в числе кандидатов спойлера-двойника – Тимошенко Юрия Владимировича, ветерана АТО и депутата Верховной рады от Народного фронта.

По мнению экспертов, это не единственный технический кандидат, подыгрывающий Порошенко. Еще есть депутат от БПП Сергей Каплин, который требовал осудить Тимошенко за газовую сделку с Россией (заключена в 2009 году, когда она была премьер-министром). Он пытается обогнать Тимошенко в популизме, обещая снизить цены на газ не в два, а в четыре раза.

Появлялись в Киеве и загадочные плакаты с открытыми издевательствами над Юлией Тимошенко: "2019 – последний шанс для бабушки", "Подняла цену на газ в 2008-м – подниму и в 2019-м". Как бы топорно это ни выглядело, часть неопределившихся избирателей не могут не усомниться, есть ли смысл голосовать за вечно второго кандидата и может ли человек, активно занимающийся политикой с 2002 года, быть лицом "радикальных изменений"?

Мало-помалу ухищрения Порошенко делают свое дело. В последнем опросе Киевского международного института социологии (проводился с 31 января по 10 февраля) Тимошенко наконец опустилась на третье место, уступив второе действующему президенту. Отрыв пока крошечный: 17,7% против 15,5%, но по сравнению с декабрем это значительный прогресс для Порошенко.

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоЧто же касается людей, кого можно было бы назвать "агентами Москвы" хоть сколько-нибудь обоснованно, то они не смогли стать идеальными спарринг-партнерами для Порошенко и вылетели из числа фаворитов еще на старте. Вместо одного сильного кандидата от юго-востока выдвинулись три посредственных: Юрий Бойко (рейтинг – 10%), Александр Вилкул (2,6%) и Евгений Мураев (3,6%). Для избирателя разница между ними минимальна, и если бы не разногласия среди пророссийских олигархов, судьбу украинских выборов могли бы во многом решить русскоязычные регионы. А так их шансы выйти во второй тур равны нулю.

За пять самых сложных лет в истории Украины Петр Порошенко научился реагировать на самые разные вызовы. Он будет бороться до конца за возможность остаться президентом, а если все-таки проиграет, то станет оппозиционером, опасным для любого, кто может занять кресло вместо него. Особенно с учетом того, что сразу после президентских выборов начнется кампания по выборам в парламент, которая сформирует политический ландшафт Украины на следующую пятилетку.

Кирилл Кривошеев, журналист, для Московского центра Карнеги