Путину в Мюнхене дали добро на войну в Украине

Максим Кухар

журналист

18 февраля 2019, 10:07

На конференции агрессора никто и не подумал приструнить.

Владимир Путин и Ангела Меркель
Владимир Путин и Ангела Меркель / GettyImages

Если вы вдруг решили, что Мюнхенская конференция по безопасности вас лично никак не коснется, то вы ошибаетесь. В Мюнхене агрессор Владимир Путин не получил никакой выволочки. И даже главе российского МИДа Сергею Лаврову замечание никто не сделал, когда он разглагольствовал о "злобных провокациях Украины в Керченском проливе".

То есть все по сценарию. Как только замяли преступления агрессии РФ в Грузии – настал черед Украины. Как только бездействием слили Крым, под давлением Германии и Барака Обамы – так сразу Путин полез в Донбасс. Как только слили Донбасс, никак не прореагировав на выборы там в 2018 году, под давлением специально для этого приезжавшей в Киев Ангелы Меркель, – так Путин сразу полез забирать Азов.

Читайте такжеПочему Украине стоит ждать нового обострения в Азовском и Черном моряхТеперь в Мюнхене "слит" Азов. Вместо расплаты за пиратство, санкции получат только 8 россиян. Никаких ощутимых демаршей и акций давления против РФ не последовало. Дипломатический тыл ЕС у Путина опять спокоен и готов принять для переработки новую порцию дерьма. Ждать осталось совсем недолго.

Несмотря на все негативные последствия прошедшей конференции по безопасности, хочется упомянуть и положительные моменты.

Во-первых, и президент Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин сказали неожиданные и правильные вещи. Первый, о том, что воевать и стрелять за страну не перестанем. А если романтики и русские союзники в ЕС хотят прекращения огня – то пусть начинают с РФ. Климкин же назвал позицию мира и ЕС по агрессии РФ  диванной, добавив, что значительная часть политиков воспринимает трагические события в Украине как фильм, не имея мужества признать наблюдаемое реальностью.

Во-вторых, прекращение этого прежнего потока лести и любезностей в сторону ЕС, автоматически требует от высших руководителей совершенно конкретных действий.

Читайте такжеМюнхен несет Украине войну на два фронтаА именно, констатировав фактическое равнодушие, а то и соучастие ЕС в агрессии против Украины, у страны и ее руководителей нет другого пути, кроме как провести тотальную милитаризацию. Именно этот курс может спасти страну в военном плане. 

Только многократное увеличение количества танков, бронетранспортеров, бригад оперативного резерва, регулярная отработка режима чрезвычайного положения во всех областях Украины, огромное военное строительство оборонительных сооружений, проведение масштабных учений и другие мероприятия – единственный путь для всех нас.

И хорошо, что люди разных взглядов и позиций, постепенно – но уже приближаются именно к такому варианту будущего.

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Владимир Путин Мюнхенская конференция Максим Кухар
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