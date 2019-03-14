Путин добился своего: США приняли русофильский закон

На Владимира Путина снова наклали санкции / Интерфакс

Вчерашние важнейшие решения решения Палаты Представителей США, касающиеся России, в Кремле уже назвали "русофобскими". Поскольку и я гражданин России и русский человек, то с решительностью заявляю - ничего русофобского в этих законопроектах нет. Напротив, они русофильские, они сформулированы с любовью к России и ее народу и в них прямо выражено желание сотрудничать теснейшим образом с демократической Россией, в которой уважаются права человека в политической, гражданской и хозяйственной сферах.

Увы, наша страна сейчас далека от демократии еще более, чем Земля от Солнца и права человека нарушаются в ней систематически, а, точнее, не существуют вовсе и в политической, и в гражданской, и в экономической областях. Примеры у всех на слуху.

По чьей же вине в России растоптана демократия, с трудом утверждавшаяся в 1990-е после 70-летней коммунистической тирании? - По вине г-на Путина, КГБ и других структур кремлевской власти. По их же вине уничтожен свободный суд, свободные СМИ, конкурентная экономика и так и не заработали принципы федерализма и Читайте такжеВоенный союз Турции и России: смогут ли Путин и Эрдоган договоритьсясамоуправления. Именно поэтому в нашей стране отсутствуют права человека, а имеются только безусловные права диктатора и условные права его "друзей" в зависимости от того, насколько близкий доступ к его милости они имеют. Остальному же народу предложено жить в бесправии, бедности, незащищенности при деградирующем день ото дня образовании и здравоохранении. Кто же русофобы, американские конгрессмены, которые, конечно же ради благополучия своей страны и ее союзников предлагают принять новые законы и расследовать проблемы злостного вмешательства Кремля в жизнь их страны, или обворовывающие и закабалившие народ России правители самой России?

Ответ очевиден.

Как и в коммунистические десятилетия режим, губящий Россию, прикрывается её народом как живым щитом. Борьбу с этим режимом именует борьбой с Россией. Сталин в 1934 г. настоял на принятии закона об измене родине, хотя речь шла о людях, которые боролись за Россию против Сталина и его тирании. Но тот режим в одном был честен. Он называл деятельность противников режима антисоветской, но не русофобской. И мы действительно боролись с советской властью, хотя и понимали прекрасно, что и это имя - ложь, и ничего от Советов в советской власти не осталось уже к лету 1918 года.

Читайте такжеПрошерстить активы Путина: в Конгрессе США приняли ряд документов касательно РФ и КрымаНыне же вместо слова антисоветский используют слово русофобский. Сами русофобы, так именуют своих врагов.Никого вы не обманете, кремлевские русофобы. Русские люди на себе чувствуют вашу любовь к России. Вы любите Россию, как любят шашлык и водку. Не иначе.

А американские политики не так глупы, чтобы не уметь провести водораздел между Россией и пожирающими ее временщиками.

Именно поэтому в Палате Представителей Конгресса США за законопроект проголосовало 427 человек из 435, а против - 1 депутат, совсем один.

Г-н Путин добился своего - никакого сомнения его деятельность ни у кого из политиков в США больше не вызывает. Он теперь однозначен.

И это говорит о том, что любовь к России победила в США корыстный интерес к сотрудничеству с губящим Россию русофобским кремлевским режимом.