После новых санкций спасти Россию могут только сами украинцы

Новый пакет санкций ударил по ближайшему окружению Путина, в том числе - Игорю Сечину

Новый пакет санкций, одобренный одновременно Соединенными Штатами, Канадой и Европейским союзом как раз к пятой годовщине оккупации Крыма, стал прежде всего символическим напоминанием о том, что цивилизованный мир не собирается мириться с разбоем.

"Соединенные Штаты и наши трансатлантические партнеры не допустят, чтобы продолжающаяся агрессия России против Украины осталась безнаказанной", - отметил, представляя новый список, американский министр финансов Стивен Мнучин. И в этом - главный смысл решения Запада.

Впрочем, просто символическим назвать список санкций тоже трудно. К этому определению ближе всего решение Евросоюза, где усиливаются позиции доброжелателей Кремля. Возможно, именно поэтому в список ЕС вошли исключительно физические лица, силовики. Но важно еще и то, что новые санкции делают невозможными саму дискуссию об отмене предыдущих, которые введенны за Крым и за Донбасс.

Потому что если Россия не прислушается к сигналам и продолжает свою захватническую деятельность - как можно отменять санкции?

Помочь Кремлю теперь могут только украинцы

Американские санкции стали более жесткими и включают в себя целый ряд военных предприятий. Удар по каждому такому предприятию - удар по всей цепочке экономических связей.

Причем отрадно, что среди таких компаний - не только крымские заводы, но и военные гиганты из Петербурга, Ярославля и Зеленодольска.

Читайте такжеУкраинцы превращаются в скрытых коллаборантов РоссииВажные военные предприятия попали и в список санкций Канады - "Стройгазмонтаж", "Туполев", "Сухой", "МиГ", "Силовые машины", Объединенная авиастроительная корпорация. Это поможет значительно подорвать позиции российской авиационной промышленности на мировом рынке, осложнит выпуск новых самолетов. А среди физических лиц, наказанных Канадой - представители ближайшего окружения Путина, одиозные Игорь Сечин, Виктор Золотов, Сергей Фурсенко, Владимир Якунин и другие.

Так что пар не вышел в гудок, пакет санкций снова напомнил Кремлю, что давление продолжается. В Москве, конечно, хорохорятся и повторяют свое любимое "не смешите мои Искандеры". Сенатор-пропагандист Константин Косачев назвал канадские санкции "честью", пресс-секретарь Сечина Михаил Леонтьев - "подгавкиванием". И все это раздражение свидетельствует о том, что санкции действительно работают.

Помочь Кремлю теперь могут только украинцы - если изберут власть, готовую капитулировать перед фигурантами санкционных списков. А Запад России не поможет.

Виталий Портников, журналист, для Радио Свобода