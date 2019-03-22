Почему улыбка Путина для Порошенко важнее гнева Трампа

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

22 марта 2019, 06:59

Петр Алексеевич отчаянно нуждается в помощи Кремля.

Порошенко
Порошенко / Reuters

Многие подозревают, что все, что делает генпрокурор Юрий Луценко тесно связано не сколько с деятельностью правоохранительных органов, сколько целями политического выживания президента Украины Петра Порошенко. Собственно, для этого "вторичного использования" Луценко президент Порошенко и "продавил" его назначение на архиважную должность генпрокурора. Особенно во время президентских выборов.

Порошенко нужен был не прокурор для радикальной чистки органов власти от чудовищной коррупции, а политические боец, способный в нужное время бросится в бой, спалить свой политический капитал и репутацию, погибнуть ради своего Вождя или Хозяина. И Луценко не подкачал. Вместо того, чтобы, во время выборов, выбрать нейтральную позицию, "прикинуться" юристом или генпрокурором, Луценко смело полез в большую политику на стороне "хромой утки", президента-олигарха Порошенко.

Читайте такжеПорошенко и Ко решили объявить войну ГосдепуВ ходе выборов оказалось, что президенту-кандидату Порошенко не удалось опять обмануть украинцев, они боятся или презирают его и не хотят за него голосовать. Порошенко думал, что сам легко справится с президентскими выборами 2019 года, но ничего не получилось. Теперь ему срочно нужна помощь Владимира Путина. Даже тотальную фальсификацию, с помощью своего админресурса и массовой социальной коррупции, он не может провести без российской поддержки, особенно в юго-восточных регионах Украины. Поэтому Порошенко отчаянно нуждается в помощи Кремля.

Но скрытый антиамериканизм Порошенко и его тайные клятвы Путину не устраивает Кремль. Они требуют открытого дистанцирования кандидата в президенты Порошенко от Запада и прежде всего от США. Петр Алексеевич как может тянет время и выкручивается. Он не может совершить "каминг-аут" и прямо заявить, что ему Кремль ближе Вашингтона. Так он мгновенно потеряет электорат Западной Украины, но не вернет себе избирателей Востока страны. Тем более, что Кремль "разрешил" ему, во время выборов и ради победы на выборах, под контролем Виктора Медведчука, использовать легкую антироссийскую риторику.

Но Порошенко, как всегда, увлекся и в ходе избирательной кампании, погоне за голосами избирателей, стал критиковать святое - самого Путина. Поэтому сейчас Кремль требует от Порошенко не слов, а доказательств своей лояльности. И тогда президент вместо себя бросает в бой на амбразуру своего верного друга Юрия Луценко.

Читайте такжеМстящий альфа-самец: в Киеве убеждены, что победят в войне Луценко с ЙовановичНедолго думая, генпрокурор Луценко объявляет на весь мир, что посольство США в Украине не "донесло" ему 4 млн долларов и нагло требовало его не трогать своих "друзей". Луценко заявил, что посол США, якобы, передала ему "список неприкасаемых" для правоохранительных органов. Это прямое давление могущественных США на слабовольную и коррумпированную Украину, ее президента и прокурора.

Госдеп США вынужден был оправдываться, чего не было уже много десятилетий. Европа насторожилась, если Путин после выборов получит Украину, то это серьезно осложнит геополитическое положение ЕС. А Кремлю,наоборот, должна было понравиться открытая антиамериканская позиция верного друга президента Порошенко. В конечном итоге, получается, что сейчас, во время президентских выборов в Украине, "улыбка Путина" для Порошенко важнее "гнева Трампа". Оценит ли Кремль антиамериканский ход Порошенко-Луценко или нет?

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
скандал Петр Порошенко Юрий Луценко Мари Йованович Виктор Небоженко выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:59
Почему улыбка Путина для Порошенко важнее гнева Трампа
06:47
Поздравления с праздником 40 святых на словах и в картинках Фото
06:34
Астролог рассказал, кто выйдет во второй тур выборов-2019
06:10
Нибиру атакует: эксперты выдвинули жуткую теорию уничтожения Земли Видео
05:44
Диетолог раскрыла лучший способ для похудения весной Видео
05:08
Экс-нардеп объяснил, светит ли "Л/ДНР" включение в состав России Видео
04:23
Пара россиян в многоэтажке терроризирует соседей публичным сексом
03:36
Политолог рассказал, кому Путин поможет выйти во второй тур президентских выборов в Украине Видео
01:17
Путин может только позавидовать Назарбаеву - Bloomberg
00:40
Сексологи рассказали, в каком возрасте вредно регулярно смотреть порно
00:15
Когда Троица 2019 в Украине Видео
21 марта, четверг
23:54
Холли Берри сверкнула грудью в новом трейлере Джон Уик 3 Видео
23:39
"Киев "разводит" Запад, как щенков": эксперт пояснил, как страх Порошенко повлиял на отмену статьи об обогащении Видео
23:18
"Думал, он умнее": эксперт оценил, почему Луценко раздул скандал вокруг Йованович только спустя 3 года Видео
22:58
"Он нам не конкурент": у Порошенко похвастались, что Зеленский у них голосов не отбирает Видео
22:39
"Превратилась в бабульку": СМИ рассказали о страшном диагнозе Ротару
22:26
"Преемник Путина Крым вернет": журналист рассказал, чем мешает полуостров Кремлю Видео
21:46
В МИД обвинили президента Чехии в "трансляции российской пропаганды" Видео
21:19
5 млн украинцев останутся без воды – или всем поднимут тарифы: что случилось Видео
21:09
Убийство Гандзюк: Мангеру вручили ходатайство об изменении меры пресечения Видео
20:41
"Оккупанты": Панину светит срок за пост про "грязную, уголовную, гомофобную Россию"
20:26
Стала известна дата премьеры сериала Слуга народа-3 Видео
19:55
Лондонский суд запретил Газпрому выводить активы из Англии и Нидерландов – Нафтогаз Видео
19:30
Украинских туристов порадовали безвизом с еще одной страной Видео
19:23
Донбасс будет возвращен в короткие сроки - Тимошенко
19:15
Магнитные бури апреля 2019: когда ждать и как подготовиться Видео
18:55
С 1 апреля резко подорожают билеты на поезда
18:39
РФ и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины Видео
18:06
Стало известно, возле кого похоронили Началову: опубликованы фото Фото Видео
18:04
YUNA-2019: опубликован полный список номинантов премии Видео
17:54
Тимошенко рассказала, как устранить коррупционеров от власти и сделать Украину сильной
17:47
Канада выделит 100 млн долларов на военную помощь Украине Видео
17:46
Английский суд приостановил рассмотрение дела Нафтогаза и Газпрома
17:23
Зеленский назвал возможные компромиссы ради Крыма и Донбасса Видео
17:16
Трамп рассказал об украинском заговоре в пользу Клинтон
17:04
Умер звезда сериалов "Дальнобойщики" и "Участок" Петр Зайченко
16:59
Бывшая супруга Януковича засветилась в Крыму: опубликованы фото
16:40
Журналист объяснил, почему Россия вцепилась за Януковича Видео
16:39
На митинге Порошенко в Ивано-Франковске "титушки" напали на журналиста Фото Видео
16:36
Не пропустить: когда отмечают День отца и День матери в году 2019 Видео
16:30
Российская компания расторгнет контракт с Южмашем на производство ракет Зенит – СМИ
16:08
"Мумия Ильича багровеет от стыда": в России предложили захоронить Юлию Началову в мавзолее Ленина Видео
16:03
Стало известно, почему Сергей Шнуров решил распустить Ленинград
16:02
СМИ назвали самого высокооплачиваемого топ-менеджера госкомпании
16:01
Морозы и снегопады вернутся: синоптик предупредил украинцев о весенних сюрпризах Видео
15:40
Власть заказала против Зеленского тираж фейковых газет - "Зе! Команда"
15:26
В Киеве горел очередной магазин Roshen Видео
15:11
Похороны Юлии Началовой: опубликованы фото Фото
14:59
Украина возглавила рейтинг по уровню недоверия к власти
14:50
Украинское высшее образование катастрофически "оторвано" от потребностей экономики - Чепижко
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться