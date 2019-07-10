"Туалетные утята": что роднит Украину с Россией

В стране 680 школьных туалетов находится на улице. Такие школы есть в каждой области, в каждом районе. Что составляет 10% от всех школьных уборных. Ещё 30% находятся в аварийном состоянии. Это - двадцать первый век, и статистика касается государства Украина, а не государства Россия.

Поводом поднять деликатную тему стало заявление Бориса Джонсона, экс-премьера Великобритании. Недавно он комментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что, цитата, либеральная идея себе изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. "Колоссальный вздор! – критикует мистер Джонсон президента РФ. – При том, что 12% россиян вынуждены справлять естественную нужду на улице!"

Но если уровень цивилизации и демократизации общества мерять уличными сортирами, то окажется – наша страна недалеко ушла от России в положительном решении "туалетного вопроса".

Украине тоже нечем гордиться. Упомянутые выше 10% уличных школьных туалетов – цифра, озвученная в начале текущего года премьером Владимиром Гройсманом. Подтвердила его слова министр образования Лилия Гриневич. Но это - малая часть всех "домиков неизвестного архитектора", которые есть в домах украинцев.

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На улицу "до вітру" наши сограждане ходят не только в сёлах, но и в городах. Причём не в частных секторах районных центров, которые, между прочим, расположены в центральных частях. Даже областные центры, включая города-миллионники, до сих пор не везде решили проблему. И это ещё не всё: библиотеки, дома культуры, даже сельсоветы не везде оборудованы элементарными для цивилизованного мира удобствами. Они, как говорят, во дворе.

Если сложить всё вместе, наверняка окажемся на уровень ниже России. Если, по мнению Бориса Джонсона, там 12% всех жителей, не только школьников, пользуются уличными туалетами, то здесь, у нас, вместе с 10% школьных наберётся 25%. Увы, вряд ли меньше. Так что противопоставить российской антисанитарии и антигигиене державе Украина особо нечего.

Дальше приведу несколько примеров. Школа №7 моего родного Нежина, одного из древнейших украинских городов, расположена в историческом центре. Школьному зданию больше ста лет, скоро будет сто пятьдесят. Я учился в этой школе и ходил в туалет на улице – как и все, включая учителей. У них там своя отдельная "кабинка". То были советские времена. Школа тогда считалась одной из лучших, сохранила статус престижной по сей день. Как и унизительные условия для отправления естественных надобностей. Школьники, осваивающие компьютеры и не расстающиеся со смартфонами, ежедневно ходят по нужде на улицу, через весь школьный двор. Зимой тоже.

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Напротив школы – тоже старое здание, бывший горком партии. Потом там была детская поликлиника. Сейчас другое государственное учреждение, но дело не в статусе. И тогда, и теперь сортир стоит во дворе. Если нужно слабое утешение, думаю, что коммунисты – отцы города в уличной уборной приравнивались к школьным учителям и первоклашкам. Рядом был кинотеатр. Теперь там магазин. Вопрос с туалетом не решён, он до сих пор на улице.

Модное выражение "испанский стыд" - когда виноват не ты, а стыдно тебе. Испытывал подобный стыд, когда в библиотеке одного из районных центров на вопрос, куда можно сходить, сотрудницы, пряча глаза, вели через двор. Город не называю, он такой не один. Ещё круче была ситуация в одном из провинциальных ресторанов. Там хороший ремонт, вкусно накормили, но когда пришло время уединиться – показали, как надо перейти дорогу и объяснили, за какой угол зайти.

Самое удивительное – что часть украинцев не видят здесь проблемы. А ещё часть, кстати – немалая, даже готова отстаивать уличные туалеты в соцсетях как… аутентику, национальное достояние, чуть не культурное наследие. Несколько попыток поднять вопрос в соцсетях вскрыли нарыв. Оказывается, даже проведя в дом канализацию, многие оставляют "домики неизвестного архитектора" и активно эксплуатируют их. Объясняя некоей традицией с деда-прадеда, ещё и журя привыкших к цивилизации "сильно городских" за то, что слишком далеки от народа. И вообще, очень уж нежные. Наконец, однажды нарвался на собеседника, который аргументированно доказывал не только пользу от сортиров, но и… вред от туалетной бумаги.

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Можно ли исправить ситуацию? По словам Владимира Гройсмана, из бюджета выделены миллионные субвенции на решение "туалетного вопроса". Средства разделят между всеми, кому они нужны. Однако по тому же моему родному Нежину после справедливого дележа денег хватило аж на две школы. Власть делает упор на местные бюджеты, только вряд ли здесь надо ожидать активности и подвижек.

Но школы школами, а ведь есть ещё культурные учреждения, те же библиотеки с домами культуры, почты, больницы и так далее. Но самое главное – сёла и частные сектора городов, где отказ от уличных уборных в пользу цивилизованных упирается в деньги. Которые ни один бюджет частным лицам, обычным украинцам, не выделит. А если вдруг выделит, как на установку котлов и газовых счётчиков, надо понять, кто и как будет осваивать средства. Ведь надо же специалистов нанимать, перед тем – делать проекты, которые тоже чего-то стоят.

Вот и получается: Украина пока остаётся не менее постсоветской страной, чем Россия. Нам нечем крыть российские уличные сортиры. Они являются общей приметой удалённости от цивилизационных ценностей, о которых говорит Борис Джонсон. И нынешняя Украина недалеко ушла от советской. Когда в 1960-тые годы почётные гости Украинской СССР, французские актёры Ив Монтан и Симона Синьоре, были шокированы удобствами в Доме культуры Киевщины. На сцене которого выступали…