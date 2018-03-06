Уголь в местах для багажа. Сеть возмутили условия в поезде "Укрзалізниці"

В Сети интернет-пользователей возмутили условия в поезде "Укрзалізниці" Белгород Днестровский — Измаил, в котором в местах для багажа находился уголь, а в деревянных окнах были большие щели.

Снимки из поезда на странице сообщества "Черный список Измаил" в Facebook опубликовал Петр Иванов.

"Уголь в местах для багажа, деревянные окна с щелями в палец, с которых сквозит, ну и туалет, зачем-то над умывальником два крана, наверное, горячая-холодная вода", — рассказал об обстановке в поезде автор.

В частности, Karnishyna Anzhela назвала поезд "скотовозкой". "Такое впечатление, что специально создают невыносимые условия для измаильчан. Что бы пользовались только поездом Измаил — Киев", — отметила Marina Izmail.

"Ужас. Африка покуривает в сторонке", — считает Иван Зотов. "Это жесть!", — Balanel Aleksandr. "Ужас, в таких условиях бесплатно перевозить должны, но не людей за деньги. Ганьба!", — полагает Инна Константинова.

Напомним, в начале сентября 2017 года пользователей соцсети возмутило заявление мэра Чернигова Владислава Атрошенко, что граждане Украины, которые не имеют в семье трех детей, должны считаться "больными, какими-то не такими и вообще не украинцами".