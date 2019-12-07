"Русский мир" в украинских школах

Украинцев считают "русскими" во Франции фото: 1news.az

В Украине доступен журнал "Русская школа". Издание основал Александр Кондряков, украинский гражданин, депутат ВР первого - со дня провозглашения Независимости - созыва. Он же возглавляет организацию под странным названием "Всеукраинское общественное объединение "Русская школа". К слову, аналогичные "офисы" почему-то не представляют на украинской территории польская, французская или американская школы, не говоря уже о японской. Журнал "Русская школа" бесплатно получала без малого тысяча украинских педагогов, треть из которых работает в киевских средних школах. Общий тираж ежеквартальника был заявлен почти в 2 тысячи копий.

Факт возмутил тогдашнего министра образования Лилию Гриневич. Она назвала журнал одним из проводников "русского мира" в Украине. Его популяризация в свете событий последних лет приравнивается к пропаганде войны, конфликтуя с идеями государственности Украины. Сам же господин Кондряков называет свою журнал не пропагандистским, а просветительским.

Читайте такжеПочему Марув поселилась в "русском мире"Описанному выше конфликту – год. Это не единственный случай ползущей пропаганды "русского мира" именно в украинских школах. Цель – по капле размыть украинскую идентичность, которую юные украинцы только-только начали осознавать после победы Майдана.

А вспомнить прошлогоднюю историю заставила украинская писательница, артистка и атташе по культуре посольства Украины во Франции Ирена Карпа. Она обещала устроить международный скандал после того, как в школе, где учится её 8-летняя дочь, учительница назвала украинцев и русских "одним народом". Да, небольшое уточнение: Карпа увидела подобное в парижской школе. Подозреваю: украинцев "тоже русскими" воспринимают не только во Франции и не только в Европе. Возмущение госпожи Карпы понятно, как и желание проводить просветительскую работу. Но беспокоит отсутствие реакции на подобные факты внутри нашей страны.

Например, упомянутый выше Александр Кондряков не успокаивается. Его "Русская школа" уже дала четыре гранта на продвижение "русского мира" в украинских школах. На официальном сайте этой организации можно увидеть перечень задач, которые она ставит перед собой. Среди них - создание оптимальных условий для изучения русского языка и литературы народов Российской Федерации, внедрение в учебно-воспитательный процесс учебных заведений Украины достижений педагогической науки Российской Федерации, популяризация русского языка в учебных заведениях с украинским языком обучения.

Читайте такжеПочему маты нельзя считать "фишкой" только русского языкаПроекты "русского мира" активно реализуются в школах и вузах Херсона, Харькова, Киева. А в Херсоне местными активистами зафиксирован вопиющий прецедент. Некое ОО "Русичъ", тесно сотрудничающее с "Русским миром", было зарегистрировано по адресу… детского сада №60. Хотя официально Херсонское гороно эту информацию опровергло. Проверка показала: теоретически это правда. Никакого фактического офиса пророссийской организации в украинском детсаду нет. Но всё-таки юридически офис "Русича" там зарегистрирован.

Херсон уже несколько лет присутствует в украинском информационном пространстве как один из "заповедников русского мира". У этого города, как у Николаева, Одессы и Харькова – своя история отношений с Россией. Справедливости ради следует сказать: пророссийская пропаганда есть в Украине везде. Но только на Юге и Юго-Востоке нашей страны она почти не ничем не прикрыта. По всей остальной территории Украины, включая Западную, популяризация "русского мира" носит по большей части гибридный характер.

Пример тому – Волынь, колыбельная украинского повстанческого движения 1940-1950-тых годов. 4 декабря нынешнего года Волынская ОГА решила отметить 80 лет со дня создания одноимённой области с центром в городе Луцке. О чём торжественно объявила на своём официальном сайте. Проблему заметили местные общественные активисты – дело в том, что Волынь намного старше. А круглая дата – это не что иное, как день, когда о создании области советской Украины объявила советская же, читай – русская оккупационная администрация. Стоит напомнить: в сентябре 1939 года Красна Армия вошла на территорию Западной Украины. Её Кремль получил по пакту Молотова-Риббентропа как "свою" часть ликвидированной Польской Республики.

Волынь вошла в состав УССР как составляющая СССР. Но стоит ли отмечать юбилей российской оккупации? Тем более – проводить какие-то тематические уроки в школах края, а они наверняка проводились. Если и вспоминать эту дату, то исключительно в таком контексте: польская оккупация сменилась советской, читай – российской. Но день освобождения от оккупации тоже в декабре.

1 декабря 1991 года состоялся первый в Украине референдум, на котором подавляющее большинство граждан поддержало Акт о Независимости. По-хорошему, в школах всей страны надо бы популяризировать эту дату. А не русско-советские контексты, в которые до сих пор учителя погружают учеников ежегодно в канун 8 марта и 9 мая.

Так что "русский мир" в украинских школах многолик и не всегда заметен. К подобным практикам нормально относятся учителя. И не возражают родители. Большинство из которых сами живут в русско-советской системе координат. До тех пор, пока "русские миры" и их проводников будут финансировать, они будут переходить из поколения в поколения.

Кстати, "русский мир" в Европе тоже получает финансовые влияния. Но если Ирена Карпа в Париже может повлиять на отдельно взятого учителя потому, что альтернативой "русскому миру" там всё-таки давно стал французский, в Украине с этим сложнее. Альтернативы "русскому" на государственном уровне у нас не могут найти и провозгласить вот уж скоро тридцать лет. То есть, второе поколение школьников даже после Майдана и во время русско-украинской войны по-прежнему не ориентируется в "мирах".