Почему Запад так сильно поддерживал Рябошапку

Руслан Рябошапка / Фото LB.ua

Нет ничего противнее, чем слушать демагогию о том, что Зеленский якобы нашел в себе мужество противостоять Западу, когда уволил Рябошапку, что он восстанавливает суверенитет Украины, что он избавляет страну от колониальной зависимости США, от засилия соросят и т.д. Короче, Украина, подобно России, наконец-таки начала вставать с колен.

Порошенко, мол, продал неньку Западу, но мудрый народ нашел в себе силы, призвал на царство комика, который любезно согласился на время оставить свое скоморошное ремесло и заняться восстановлением суверенитета страны.

Смешно, конечно, но таков в двух словах общий посыл тех, кто осудил послов G-7, которые старались удержать Зеленского от увольнения Рябошапки.

Простой обыватель, который не разбирается в политике, - а он и не должен, кстати, разбираться, потому что это дело профессионалов! - охотно ведется на подобную демагогию, потому что она тешит его обывательское чувство гордости за свою Родину. Сделали, мол, мы Запад! Знай наших! Мало того, что хотите нашу земельку заграбастать, так еще и нашим прокурором хотите управлять, чтобы он защищал западный капитал.

Но оставим обывателю обывателево и попытаемся разобраться в существе проблемы

Для того чтобы понять почему послы G-7 пытались убедить Зеленского не увольнять Рябошапку, необходимо в первую очередь знать следующее:

Читайте такжеЗеленский высказался об отставке генпрокурора Рябошапки1. Реформа генеральной прокуратуры - это самая главная и ключевая реформа на пути построения правового общества. От ее успеха или неуспеха зависит, если угодно, будущее Украины. Если реформа будет успешной, если прокуратура будет служить закону, а не коррумпированным политикам и олигархам, то Украина получит шансы войти в цивилизованное сообщество и ее экономика начнет стремительно расти. Если нет, то судьба Украины - возвращение в русский мир в некоем усеченном территориальном виде или деградация, распад и исчезновение. То есть цена вопроса не просто высока. Она предельно высока, если кто не понял это сразу.

2. Украина добровольно взяла на себя множество обязательств (перед ЕС, Советом Европы, США, Венецианской комиссией, МВФ и т.д.) по реформированию нашей генеральной прокуратуры, этого сталинского анахронизма, репрессивного и рейдерского органа, который служил орудием подавления свобод, нарушения прав и преследования оппозиции. Обязательство реформировать генпрокуратуру записано и в Соглашении об ассоциации с ЕС. Под эти обязательства Украина получала и получает серьезную финансовую, техническую и консалтинговую помощь со стороны G-7.

3. Все генеральные прокуроры, которые возглавляли это ведомство (Ярема, Шокин, Луценко) во главе с Порошенко всячески саботировали реформу прокуратуры и реального прогресса не было, что вызывало разочарование и раздражение западных доноров.

4. Самое сложное в реформе прокуратуры - это наполнение обновленной прокуратуры сотрудниками, которые не запятнаны коррупцией, честны, нравственны и при этом являются высокими профессионалами. Быстро эту проблему не решить. Это кропотливая работа на годы вперед и эта работа небезопасна для тех, кто за нее взялся, так как задевает экономические интересы людей на сотни миллиардов гривен.

5. Без помощи Запада Украина не в состоянии сама справиться с проблемой реформирования прокуратуры, потому что давление на власти снизу, со стороны общества пока еще слабое из-за низкой политической культуры самого общества. И Запад прекрасно осознает свою моральную ответственность за помощь Украине в этом и не только вопросе.

6. Запад осознает, что Рябошапка, возможно, не самый энергичный, не самый стойкий и не самый эффективный реформатор прокуратуры, но он первый, кто стал решать самую сложную проблему – кадровую, и решать ее с помощью западных консалтинговых компаний и западных программ.

7. Запад осознает, что Зеленский с первых дней не оказывал публичной поддержки Рябошапке в его усилиях по реформе прокуратуры. Более того, Зеленский не прекратил давления Богдана на Рябошапку, т.е. не давал Рябошапке реальной независимости от президента и не потребовал от Рябошапки именно независимого поведения.

8. Связка НАБУ и Рябошапка в некоторых делах создала реальную угрозу для одного одиозного олигарха (и не только!) который нашел способы оказать беспрецедентное давление на президента и формирование, совместно с каналами Медведчука отрицательного образа Рябошапки.

9. Запад осознал, что Президент сильно зависит от одного одиозного олигарха.

10. Запад прекрасно понимает, что дела, которые ГБР завела на Порошенко (конфликт в Керченском проливе, назначение судей, Минские соглашения и др.) имеют исключительно политический характер и не имеют никакой судебной перспективы. Их цель: месть, уничтожение политического противника и обвинение Рябошапки в блокировании дел с целью снятия его с должности, что и произошло вчера.

11. Запад прекрасно понимает, что Порошенко - коррупционер, но ГБР не берется за именно коррупционные делишки Порошенко, потому что эти дела сложные и задевают интересы тех людей, которые сейчас находятся у власти. Далее понятно.

12. Запад прекрасно понимает, что Офис президента продолжает пользоваться телефонным правом в отношении ГБР и последнее подчиняется ОП.

Теперь, надеюсь, все стало понятно.

Как только G-7 получили информацию, что Зеленский прогнулся под олигархами и собирается заменить Рябошапку на юриста Квартала-95, незатейливого ребенка Ионушаса, послы получили команду встретиться с нашим президентом и сообщить ему, что он игнорирует волю украинского общества и обязательства Украины на проведение важнейшей реформы и это будет иметь для него серьезные политические последствия. Насколько я понял, вместо Зеленского с послами G-7 отдувался Ермак.

Назначение бессмысленного Ионушаса будет означать полное сворачивание всех реформ в прокуратуре и переход офиса генерального прокурора в подчинение - нет не Зеленского, конечно - а группы влиятельных людей Украины. Что это означает для судьбы Украины, я описал в п.1.

Вот такое вот вставание Украины с колен от Зеленского.