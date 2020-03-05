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Слуги народа пишут в чате о "коте в мешке" вместо Рябошапки

5 марта 2020, 19:20

Политики не пришли к согласию о кандидатуре генпрокурора.

Рябошапка
В Слуге народа не горят желанием менять генпрокурора / УНИАН

Нардепы пропрезидентской партии Слуга народа не горят желанием отправлять в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку, поскольку нет достойной кандидатуры на его должность в ГПУ.

Переписку политиков во внутрифракционном чает сфотографировал журналист ресурса Буквы.

В частности, депутат от Слуги народа Ирина Верешук оценила честность действующего главы Генпрокуратуры и подчеркнула, что он не совершал преступлений.

"Не может быть такого, чтоб не было два месяца прокурора", – добавила она.

Нардеп Никита Потураев призвал называть имена кандидатов на должность главы ОГП. Он напомнил, что вчера проголосовал за Кабмин "с пустыми креслами".

"Без понимания, кто на замену, депутаты не хотят голосовать. Особенно, если это не тот кандидат, о котором говорили на фракции", – написал он.

По словам Потураева, Сергей Ионушас сообщил ему, что предлагать будут другого, а именно – экс- заместителя генпрокурора Сергея Кизя.

Депутат Сергей Нагорняк высказал мнение, что отставка Рябошапки в данный момент – решение чрезвычайно эмоциональное.

"Пообщайтесь лично с прокурором, тогда поймете, почему нет посадок", – написал он.

В комментарии изданию нардепы Слуги народа подтвердили, что Офис президента собирался заменить Рябошапку Кизем, но во время заседания фракции возникло имя Ионушаса.

"Но, кажется, эта инициатива садит президента на шпагат", – сказал один из нардепов.

В частности глава фракции Слуги народа Давид Арахамия подтвердил, что Ионушас есть в числе претендентов на должность генерального прокурора Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. По его словам, чиновник, который не показывает результат, не должен занимать свое место.

Как ранее сообщал Главред, правоохранительный комитет Верховной Рады якобы уже принял решение по отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Руслан Рябошапка генеральный прокурор новости Украины Слуга народа
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