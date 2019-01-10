Порошенко поделился хорошей новостью о Томосе

Томос об автокефалии украинской православной церкви вернулся в Украину, сообщил Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко сообщил, что в Украину вернулся Томос об автокефалии украинской православной церкви.

Томос вернулся в Украину в четверг утром, 10 января, рассказал глава государства в Ровно во время молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе по случаю образования Православной церкви Украины, пишет УНИАН.

"Сегодня утром он (Томос об автокефалии — Ред.) вернулся в Украину, и решением предстоятеля (ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (в миру — Сергей Думенко) — Ред.) сегодня он в Ровно с нами вместе в молитве", — сказал Порошенко.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил митрополита в Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ. Позже — 5 января — в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал Томос, 6-го — вручил митрополиту Епифанию, а уже 7-го на Рождество Христово документ привезли в Украину.

Справка. В апреле Петр Порошенко написал к патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.