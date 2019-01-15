"Передали металлолом": Мосийчук раскритиковал военную помощь от Запада

Игорь Мосийчук / Скриншот видео с youtube.com

Военные корабли, переданные Украине западными партнерами, являются металлоломом, заявил народный депутат Игорь Мосийчук.

В эфире телеканала NewsOne он подчеркнул, что Украина не имеет своего флота, а такие суда не могут оказать значительного влияния на ситуацию.

"Мы должны сказать честно, что Украина не имеет собственного флота, подразумевая нормальный флот. По сути, остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране. А тот чермет, который нам западные партнеры передают, ну, он не способен как-то влиять на ситуацию", - сказал Мосийчук.

Он также добавил, что Украина должна заняться развитием собственного судостроения и размещением заказов на постройку кораблей внутри страны.

Напомним, ранее Мосийчук в прямом эфире набросился на политолога Александра Семченко.