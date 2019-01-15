Носки "в какашки": скандальный нардеп Лещенко появился в Раде в странном наряде

Сергей Лещенко пришел в Раду в необычных носках / Фейсбук Б.Бортакова

Народный депутат Сергей Лещенко пришел на заседание Верховной Рады в необычных носках.

На носках скандального нардепа было изображение эмодзи "какашка".

"Вы соскучились по заседаниям парламента точно так же, как и я за "сєрьожиними носкамі"?", - написал в подписи к фото журналист Богдан Бортаков, опубликовавший фото в Facebook.

Отметим, что сам Лещенко прокомментировал свой наряд.

"На носках – то, что думаю о ситуации в стране", - написал Лещенко в комментариях к изображению.

/ Фейсбук Б.Бортакова

Напомним, в августе 2018 года Лещенко после эфира на телеканале NewsOn начал бурно выяснять отношения с депутатом Радикальной партии Игорем Мосийчуком, при этом конфликт закончился дракой, в которой Лещенко был избит клюкой Мосийчука.

А в июле Лещенко обменялся нецензурными выражениями с эпатажным Олегом Ляшко прямо в зале заседаний Верховной Рады.

Кроме того, в феврале 2017 года Лещенко принял участие в еще одной драке: в зале парламента он сцепился со своим коллегой Иваном Мельничуком.

Лещенко также попал громкий скандал после того, как стал владельцем элитной недвижимости площадью 192 квадратных метра в центре Киева за 7,5 млн грн. После этого новая квартира нардепа вызвала волну критики в Сети.

Отметим также, что спутница Лещенко - популярный диджей Анастасия Топольская также попадала в скандалы: в частности, она сыпала проклятиями из-за квот на украинскую музыку, а также прошлась по национальной украинской одежде, обозвав вышиванку - "вышиваткой", с намеком на "ватников".