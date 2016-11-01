Будьте прокляты, идиоты: возлюбленная нардепа Лещенко в ярости из-за квот на украинскую музыку

DJ Анастасия Топольская, которая живет в гражданском браке с нардепом Сергеем Лещенко, осталась без работы на одном из радио из-за квот на украинскую музыку.

В сердцах Топольська написала гневный пост на своей странице в Facebook.

"Кажется, мне придется отказаться от своего радио шоу на KISS FM. С ноября вступает в действие норма закона о квотах на русскую музыку. если в вашем шоу звучит 12-14 треков за час, 4 из них обязательно должны быть именно с украинским вокалом! Я, например, не понимаю, как смогу эту идею воплотить в реальность. У нас столько украинской качественной музыки в формате KISS FM, не делают. А если честно, то дать бы этим, ответственным за такие законы, дебилам в Раде по жопе. Не могу поверить, что после 10 лет ведения программы меня заставляют отказаться от нее добровольно", — говорится в сообщении.

А в комментариях к этому посту Анастасия добавила не менее гневное послание.

"Из-за каких-то конченных уродов у меня теперь нет программы. Будьте вы прокляты, идиоты несчастные. Со всеми вашими семейными ценностями и украинскими квотами", — написала Топольская.

Напомним, возлюбленная нардепа Лещенко развелась с мужем.