В Киеве скандальный нардеп Лещенко попал в серьезное ДТП, есть пострадавшие

Народный депутат Украины Сергей Лещенко за рулем авто попал в ДТП в Киеве, в результате аварии есть пострадавшие.

Как сообщает ресурс Dtp.kiev.ua в Facebook, автопроисшествие случилось на Большой Окружной дороге в Оболонском районе, при этом Лещенко двигался на своем автомобиле Volkswagen в направлении Пущи-Водицы.

Как рассказал нардеп, он остановился на обочине, чтобы посмотреть карту. В это время в его машину на полном ходу врезался автомобиль DAF. В результате столкновения авто нардепа развернуло на 180 градусов, а грузовик съехал на обочину и перевернулся.

В сообщении указано, что автомобилем DAF управлял 22-летний мужчина, который в результате столкновения вылетел через лобовое стекло.

На месте ДТП работает полиция и медики скорой медпомощи, врачи оказали помощь водителю грузовика. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Как рассказал УНН народный депутат Мустафа Найем, в результате ДТП была госпитализирована помощница Лещенко.

Напомним, в апреле 2018 года в результате конфликта на дороге в центре Киева несколько мужчин избили соратника Лещенко - нардепа Мустафу Найема, он попал в больницу. Полиция задержала 3 из 4 нападавших — Магомеда-Салиха Саитова, Ахмеда Саитова и Умолта Темербулатова.Чеченцам объявили подозрения в хулиганстве, совершенном группой лиц, и отправил под круглосуточный домашний арест.

Отметим, что в августе Лещенко после эфира на телеканале NewsOn начал бурно выяснять отношения с депутатом Радикальной партии Игорем Мосийчуком, при этом конфликт закончился дракой, в которой Лещенко был избит клюкой Мосийчука.

А в июле Лещенко обменялся нецензурными выражениями с эпатажным Олегом Ляшко прямо в зале заседаний Верховной Рады.

Кроме того, в феврале 2017 года Лещенко принял участие в еще одной драке: в зале парламента он сцепился со своим коллегой Иваном Мельничуком.

Лещенко также попал громкий скандал после того, как стал владельцем элитной недвижимости площадью 192 квадратных метра в центре Киева за 7,5 млн грн. После этого новая квартира нардепа вызвала волну критики в Сети.

Отметим также, что спутница Лещенко - популярный диджей Анастасия Топольская также попадала в скандалы: в частности, она сыпала проклятиями из-за квот на украинскую музыку, а также прошлась по национальной украинской одежде, обозвав вышиванку - "вышиваткой", с намеком на "ватников".