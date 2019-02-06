"Cоздана спецгруппа": Янукович рассказал о "подготовке покушения" на кума Путина

Виктор Янукович рассказал о "подготовке покушения" на Виктора Медведчука / Скриншот видео с youtube.com

Бывший беглый президент Виктор Янукович утверждает, что в Украине специальная группа готовит покушение на кума главы РФ Владимира Путина — политика Виктора Медведчука.

В нашей стране "создана спецгруппа из 12 человек", которая занимается подготовкой покушения, рассказал экс-президент на пресс-конференции в Москве.

Также Янукович в очередной раз назвал украинскую власть преступной.

"У меня есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении ("готовит покушение" на Медведчука — Ред.)… Не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже", — заявил беглец.

Ранее Генеральная прокуратур Украины начала против Виктора Медведчука производство по ч. 1 ст. 110 и ч. 1 ст. 111 (публичные призывы к действиям с целью изменения границ территории или государственной границы Украины; госизмена) Уголовного кодекса.

Справка. Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.