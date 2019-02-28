США отказались помогать Порошенко, если он отправит корабли в Керченский пролив - СМИ

Дональд Трамп и Петр Порошенко / Reuters

В Белом доме отказались гарантировать президенту Украины Петру Порошенко поддержку в случае, если украинские военные корабли будут отправлены в Керченский пролив.

"Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины поддержит Евросоюз. А это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме. И на встрече с вице-президентом Пенсом в Мюнхене и по другим каналам", - цитирует издание Страна собеседника из числа информированных источников в американских экспертных кругах.

В качестве компромиссного решения, отметил источник, США направили в Одессу эсминец Дональд Кук с ракетами Томагавк.

Этой демонстративной акцией Порошенко "подсластили пилюлю" и дали возможность заявить об американской поддержке на море.

При этом в Белом доме не исключают, что украинский президент без оглядки на Вашингтон может пойти на риск и отдаст приказ идти в Азовское море – надеясь, что американцы в любом случае займут проукраинскую позицию, уточняет издание.

"Но Госдепу это точно не понравится, что будет сказано, возможно, даже публично", - говорит источник.

Ранее украинский эксперт спрогнозировал, когда ждать нового обострения в Черном море и на Азове.