Эксперт спрогнозировал, когда ждать нового обострения в Черном море и на Азове

26 февраля 2019, 09:06

Под давлением мирового сообщества РФ несколько уменьшила необоснованные с задержания судов, подчеркнул Александр Хара.

Российская береговая охрана
Российская береговая охрана / ru.wikipedia.org

Президент Петр Порошенко слишком поздно начал реагировать на ситуацию в Азовском море и Керченском проливе, ведь препятствия свободному судоходству начались в конце мая 2018 года, а первая реакция появилась три месяца назад, заявил Политолог, эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара.

Он подчеркнул, что еще три месяца понадобилось для того, чтобы принять решение СНБО, при этом усиление военного присутствия в Азове (два малых бронированных катера) привело к тому, что наглые задержки катерами ФСБ гражданских кораблей в Азовском море прекратились.

"Как инструмент экономической войны больше стал использоваться рычаг контроля над Керченским проливом. Хотя под давлением мирового сообщества Россия несколько уменьшила необоснованные с задержания судов, но в Азовское море, они все еще остаются в разы больше, чем до войны. Поэтому дипломатическое давление, соединенное с усилением военно-морской компоненты, является правильным инструментом решения проблемы", - сказал он во время чата в Главреде.

Эксперт считает, что при условии надлежащего финансирования, а также привлечения партнерской поддержки, Украина сможет "нарастить мышцы" для сдерживания дальнейшего проявления агрессии в Азовском море.

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"Вместе с тем, с весны следует ожидать обострения ситуации не только в Азове, но и в Черном море. Москва попытается использовать угрозу блокадой и собственно блокаду черноморских портов, чтобы повлиять на экономическую ситуацию в южном регионе и политическую ситуацию в стране, где проходят выборы", - отметил Хара.

Он также оценил идею Парижа и Берлина о совместном наблюдении в Керченском проливе.

"Россияне используют определенные методы, контролируя те суда, которые задерживают. Таким образом, как уже это было, они могут не препятствовать судам под европейскими флагами или с европейскими владельцами, значительно снизив таким образом остроту вопроса для европейцев. Распространение мандата СММ ОБСЕ могло бы сыграть положительную роль, но проблема в том, что Россия не согласится на это в рамках организации, решения которой принимаются консенсусом. Это также не решает проблемы, морской трафик в Керченском проливе управляется из Керченского морского порта, захваченного Россией. Собственно Россия установила правила прохода морских судов, с которыми Украина де-факто согласилась", - пояснил он.

Он добавил, что Москва понимает исключительно язык силы, поэтому усиление НАТО в Черном море будет успокаивать, а не провоцировать Россию несмотря на обратную риторику.

"Статистика свидетельствует, что присутствие кораблей НАТО в Черном море во время аннексии Крыма и азовского кризиса положительно влияла на ситуацию. К сожалению, правовой статус Дарданелл и Босфора ограничивает возможности не черноморских стран НАТО находиться в Черном море. А, собственно, черноморские страны НАТО не являются ощутимыми военными силами, способными противостоять России. Таким образом, усиление возможностей ВМСУ, флотов черноморских стран-членов НАТО, а также постоянное ротационная присутствие кораблей не черноморских стран НАТО является важным инструментом сдерживания агрессивных планов России", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Хара пояснил причины обращений Украины к Западу.

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Керченский пролив Азовское море Александр Хара
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