"Призывы о помощи оправданы": эксперт пояснил причины обращений Украины к Западу

25 февраля 2019, 00:50

Аналитик подчеркнул, что без внешней помощи Киев не в состоянии противостоять сильному Кремлю.

Украина ЕС
Эксперт убежден, что нужно просить Запад о помощи, но и самим не расслабляться / Фокус.ua

Политолог, эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара считает вполне оправданными просьбы Украины о предоставлении помощи к западным партнерам.

Причина заключается в том, что Россия чрезмерно сильный соперник и самостоятельно с ней справиться невозможно. Такое мнение он высказал во время чата в Главреде.

"Россия является ядерной мощью, большой военной мощью и больше, чем Украина, в экономическом плане. Без внешней поддержки Украина не сможет противостоять РФ. Этим обусловлены призывы о помощи", - отметил эксперт.

По словам Хары, украинцы поступают абсолютно справедливо, поскольку подталкивают власть к действиям, постоянно критикуют и не надеятся исключительно на помощь Запада.

Читайте такжеЭксперт назвал рецепт победы Зеленского на выборах"Собственно, наша политическая позиция, активность и является залогом того, что следующая власть будет действовать более эффективно. В конечном счете, те, кто занимают должность, являются нашими согражданами. И задача состоит в том, чтобы они разделяли наши ценности и цели", - констатировал аналитик.

Политолог добавил, что войну против Украины развязал путинский режим, и лишь он способен ее завершить. И, не взирая на то, кто будет следующим президентом, важно продолжать борьбу, не допустив капитуляции и сдачи интересов страны.

Напомним, во время чата в Главреде Хара заявил, что подражательство президента Петра Порошенко в своей предвыборной кампании Владимиру Путину вызвано тем, что украинское общество хотя и отличается от российского, все же еще не похоже на европейское.

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Россия помощь Запад Хара просьба чат Главреда
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