СБУ возбудила дело против российских военных из-за инцидента в Керченском проливе

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Следователями Службы безопасности Украины и прокурорами Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщено о подозрении военнослужащим Вооруженных сил РФ и Пограничной службы ФСБ, которые отдавали и выполняли преступные приказы о нападении на украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, о подозрении сообщено:

генерал-полковнику А. Дворникову - командующему Южного военного округа РФ;

вице-адмиралу А. Моисееву - командующему Черноморского флота РФ;

капитану 3 ранга В. Виноградову - старшему помощнику капитана ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым;

капитану А. Гришину - военнослужащему ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым;

старшему лейтенанту Д. Трибушину - военнослужащему ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым;

военнослужащим-пограничникам Пограничного Управления ФСБ РФ по республике Крым В. Рясному и А. Абакумову.

Бывший постоянный представитель президента Петра Порошенко в Автономной республике Крым Борис Бабин ранее заявил, что в случае привлечения иностранных наблюдателей к новому проходу украинских кораблей через Керченский пролив Россия может захватить в плен и иностранцев.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.