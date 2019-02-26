СБУ возбудила дело против российских военных из-за инцидента в Керченском проливе

Подозреваемые были причастны к захвату трех украинских судов.
Следователями Службы безопасности Украины и прокурорами Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщено о подозрении военнослужащим Вооруженных сил РФ и Пограничной службы ФСБ, которые отдавали и выполняли преступные приказы о нападении на украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, о подозрении сообщено:
- генерал-полковнику А. Дворникову - командующему Южного военного округа РФ;
- вице-адмиралу А. Моисееву - командующему Черноморского флота РФ;
- капитану 3 ранга В. Виноградову - старшему помощнику капитана ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым;
- капитану А. Гришину - военнослужащему ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым;
- старшему лейтенанту Д. Трибушину - военнослужащему ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым;
- военнослужащим-пограничникам Пограничного Управления ФСБ РФ по республике Крым В. Рясному и А. Абакумову.
Бывший постоянный представитель президента Петра Порошенко в Автономной республике Крым Борис Бабин ранее заявил, что в случае привлечения иностранных наблюдателей к новому проходу украинских кораблей через Керченский пролив Россия может захватить в плен и иностранцев.
Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.
В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".
Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.
Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.
Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.