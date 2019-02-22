Экс-постпред Порошенко в Крыму предупредил о возможной новой агрессии РФ Керченском проливе

В Керченском проливе РФ может захватить в плен наблюдателей-иностранцев, предупредил Борис Бабин / maritime-zone.com

Бывший постоянный представитель президента Петра Порошенко в Автономной республике Крым Борис Бабин полагает, что в случае привлечения иностранных наблюдателей к новому проходу украинских кораблей через Керченский пролив Россия может захватить в плен и иностранцев.

В этой миссии есть несколько ключевых аспектов, самый первый — корабль с наблюдателями должен идти под украинским флагом, рассказал Бабин в эфире телеканала Zik.

По его словам, также нужно разрешить вопрос, какая именно миссия будет находиться на корабле.

"…Если речь идет о Мониторинговой миссии ОСБЕ или ООН, есть соответствующие вопросы о возможности пребывания на вооруженном корабле… Если же там будут представители НАТО или отдельных государств, возникает вопрос об их беспристрастности для международного сообщества...", — заявил собеседник.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.