"Чтоб не есть Roshen палача на своих похоронах": Савченко позвала украинцев на Майдан

Савченко позвала украинцев на Майдан / Униан

Внефракционный депутат Рады Надежды Савченко, которую обвиняют в попытке захвата власти и подготовки теракта, призвала украинцев выйти на Майдан – "если придется" – чтобы отстоять свои голоса на выборах президента Украины 2019.

У себя в Facebook Савченко высказала мнение, что голосовать за "старых политиков", которые уже 27 лет находятся у власти, не нужно.

"Чтобы не быть крепостным, который на собственных похоронах и поминках ест Roshen из рук своего палача, 31 марта вставайте, идите на избирательные участки", — призвала депутат.

Читайте такжеСавченко рассказала, кто мешает ей стать кандидатом на президентских выборахНапомним, СБУ задержала Надежду Савченко в середине марта, ее подозревают в подготовке террористического акта в центре Киева и убийства ряда представителей украинской власти, включая президента Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что следователи Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины закончили расследование уголовного дела против депутата Надежды Савченко и руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана по подозрению в подготовке терактов в Киеве.

Позже Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой о помощи.

Савченко также решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию". Нардеп передала исковое заявление через своих адвокатов.