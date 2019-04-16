"Зашквар дня": журналист указал на "прокол" Порошенко в прямом эфире

Порошенко / Скриншот

Президент Петр Порошенко и кандидат на этот пост на выборах 2019 заявил, что по результатам конкурса были назначены руководитель Государственной таможенной службы и глава Государственной фискальной службы.

Украинскую таможню возглавил первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, а ГФС — заместитель министра финансов, рассказал глава государства в эфире телеканала 112 Украина.

По словам журналиста Евгения Плинского, заявление президента является "зашкваром дня", поскольку гарант в прямом эфире назвал победителей конкурса, финал которого только через неделю.

"Сейчас завершился конкурс на назначения важнейших для инвестиционного климата государства и чрезвычайно коррупционно опасных двух позиций — это позиция руководителя украинской таможни и позиция руководителя Государственной фискальной службы", — сказал Порошенко.

По словам президента, он "очень счастлив решением конкурсной комиссии, когда они на руководителя (таможни — Ред.) назначили замминистра экономику Украины господина Нефедова..., а на позицию руководителя Государственной фискальной службы - человека, который очень активно работал по внедрению автоматического налога на добавленную стоимость, обеспечивая прозрачное функционирование Государственной фискальной службы, сейчас заместителя министра финансов, молодого человека...".

/ Скриншот с minfin.gov.ua

Зашквар дня. Сегодня Порошенко в прямом эфире огласил победителей конкурса на глав таможни и налоговой. Правда финал конкуса только через неделю и пока в конкурсе принимают участие шесть человек, но... так бывает. Поздравляю Max Nefyodov и Sergey Verlanov с честной победой в конкурсе. Опубликовано Evgeniy Plinskiy Вторник, 16 апреля 2019 г.