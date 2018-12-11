Суд восстановил Насирова в должности на посту главы ГФС с компенсацией

11 декабря 2018, 19:23

Опальному чиновнику доплатят за вынужденные прогулы.

Роман Насиров 02
Эпичное пребывание Насирова за решеткой обсуждала вся страна / УНИАН

В Киеве суд  восстановил в должности главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

"В судебном заседании была объявлена вступительная и резолютивную часть решения суда, которым удовлетворен иск, признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении", - сообщил Украинской правде адвокат Насирова Любомир Дроздовский.

По словам защитника, государство также обязано выплатить Насирову компенсацию за вынужденные прогулы порядка 183 тысяч гривен.  Эта сумма была рассчитана, исходя из заработной платы в сумме 18 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, чиновнику должны быть компенсированы судебные издержки в размере 804 гривен.

"Восстановлено его (Насирова - ред.) в должности председателя Государственной фискальной службы Украины и взыскано компенсацию за время вынужденного прогула. Решение в части восстановления подлежит немедленному исполнению", - добавил Дроздовский.

Отмечается, что данное решение суда обжалованию не подлежит.

Как известно, Насирова обвиняли в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Напомним, Насиров заявил, что, возможно, примет участие в выборах президента Украины, которые пройдут в марте 2019 года.

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