Луценко открестился от "списка неприкосновенных" от посольства США

Юрий Луценко / УНИАН

Посол США в Украине Мари Йованович не передавала "список неприкасаемых" лиц, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

В интервью изданию Бабель он рассказал детали своей встречи с Йованович, которая состоялась в январе 2017 года.

"Она проходила не один на один. Она была не одна, и я был не один. Госпожу Йованович интересовало дело Виталия Касько. Дело в том, что господин Касько прописал в служебной квартире маму, которая никогда не выезжала из Львова, – в этом были признаки злоупотребления", – подчеркнул генпрокурор.

Он подчеркнул, что посол США назвала Касько выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовное дело против него дискредитацией антикоррупционеров.

"Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать производства по своему желанию. Назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам. Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам. Я взял листочек, записал озвученные фамилии и говорю: "Диктуйте список неприкосновенных персон". Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет, я вас правильно понял; раньше такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой" [бывшее название улицы Сикорского, где находится посольство США]. Встреча закончилась. Боюсь, эмоции были не очень хорошие", – добавил Луценко.

Напомним, ранее Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время первой встречи передала ему список людей, деятельность которых не стоит расследовать.

Позже Порошенко заявил о поддержке Йованович.