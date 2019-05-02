Экс-глава разведки предупредил об огромной опасности для Украины из-за Путина

Наша страна фактически стала линией фронта, на которой сошлись интересы двух основных геополитических игроков, сказал бывший глава Службы внешней разведки.
Бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь сообщил, что для нашей страны есть огромная опасность, поскольку президент Российской Федерации Владимир Путин будет убеждать Запад оставить украинское государство в покое, чтобы оно осталось нейтральным.
С РФ невозможно "играться в нейтральные страны", рассказал эксперт в эфире радиостанции Крым.Реалии.
По словам собеседника, даже выборы президента в Украине 2019 — огромный вызов для российского лидера, и "он моментально включает план А, план Б с паспортами и так далее".
"Он будет делать все, чтобы блокировать бывшие страны Советского Союза от интеграции в европейские структуры, в НАТО и так далее. Есть огромная опасность для Украины, потому что Путин будет убеждать Запад оставить страну в покое, чтобы она осталась нейтральной", — отметил Гвоздь.
Экс-глава разведки добавил, что Украина фактически стала линией фронта, на которой сошлись интересы двух основных геополитических игроков — США и РФ.
Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы сказал, какой ультиматум Зеленский должен выдвинуть Путину"В результате такого цивилизационного столкновения США и Россия начали наращивать свой военный потенциал", — заявил он.
"Впоследствии началось наращивание военной группировки как на границе с Украиной, так и со стороны НАТО. Сейчас Россия серьезно готовится к войне, проводит масштабные учения, в том числе и ракетно-ядерных сил. Все это говорит о нарастании напряжения", — сказал собеседник.
Напомним, в Украине прошли выборы президента 2019, действующий президент Петр Порошенко проиграл, а победил с большим отрывом Владимир Зеленский.
После выборов президента Украины 2019 Владимир Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.
Справка. В феврале 2014 года в Украине во время Революции Достоинства (Евромайдан) тогдашний президент Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну. После президентских выборов новым украинским лидером стал Петр Порошенко.
На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.