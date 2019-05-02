Экс-глава разведки предупредил об огромной опасности для Украины из-за Путина

Из-за Владимира Путина Украине грозит огромная опасность, предупредил экс-глава Службы внешней разведки / Reuters

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь сообщил, что для нашей страны есть огромная опасность, поскольку президент Российской Федерации Владимир Путин будет убеждать Запад оставить украинское государство в покое, чтобы оно осталось нейтральным.

С РФ невозможно "играться в нейтральные страны", рассказал эксперт в эфире радиостанции Крым.Реалии.

По словам собеседника, даже выборы президента в Украине 2019 — огромный вызов для российского лидера, и "он моментально включает план А, план Б с паспортами и так далее".

"Он будет делать все, чтобы блокировать бывшие страны Советского Союза от интеграции в европейские структуры, в НАТО и так далее. Есть огромная опасность для Украины, потому что Путин будет убеждать Запад оставить страну в покое, чтобы она осталась нейтральной", — отметил Гвоздь.

Экс-глава разведки добавил, что Украина фактически стала линией фронта, на которой сошлись интересы двух основных геополитических игроков — США и РФ.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы сказал, какой ультиматум Зеленский должен выдвинуть Путину"В результате такого цивилизационного столкновения США и Россия начали наращивать свой военный потенциал", — заявил он.

"Впоследствии началось наращивание военной группировки как на границе с Украиной, так и со стороны НАТО. Сейчас Россия серьезно готовится к войне, проводит масштабные учения, в том числе и ракетно-ядерных сил. Все это говорит о нарастании напряжения", — сказал собеседник.

Напомним, в Украине прошли выборы президента 2019, действующий президент Петр Порошенко проиграл, а победил с большим отрывом Владимир Зеленский.

После выборов президента Украины 2019 Владимир Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.

Справка. В феврале 2014 года в Украине во время Революции Достоинства (Евромайдан) тогдашний президент Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну. После президентских выборов новым украинским лидером стал Петр Порошенко.

На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.