"Эксперимент Путина": Полторак рассказал о ползучей оккупации Украины

Выдача российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" — очередной эксперимент Владимира Путина, полагает Степан Полторак / Reuters

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что выдача паспортов Российской Федерации жителям захваченной части Донбасса (самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР") является очередным экспериментом президента РФ Владимира Путина.

Раздача российских паспортов жителям "Л/ДНР" является продолжением ползучей оккупации Украины, рассказал чиновник в интервью Прямому.

По его словам, выдача паспортов может быть одним из элементов подготовки России к широкомасштабной агрессии в отношении нашей страны, она может начать ее в любое время под предлогом защиты россиян.

"Я думаю, что это (выдача паспортов жителям "Л/ДНР" — Ред.) продолжение ползучей оккупации Украины. Это очередной эксперимент, который… Путин уже попытался испытать в Украине. Конечно, это может повлиять как на ситуацию в стране, так и на оккупированных территориях", — отметил Полторак.Читайте такжеУ Зеленского сказали, на каких условиях на Донбассе должен наступить мир

Напомним, в Украине прошли выборы президента 2019, действующий президент Петр Порошенко проиграл, а победил с большим отрывом Владимир Зеленский.

После выборов президента Украины 2019 Владимир Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.

Справка. В феврале 2014 года в Украине во время Революции Достоинства (Евромайдан) тогдашний президент Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну. После президентских выборов новым украинским лидером стал Петр Порошенко.

На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.