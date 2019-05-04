В Раде рассказали, о чем говорили с Зеленским

Владимир Зеленский встретился с лидерами парламентских фракций / УНИАН

Лидер фракции Самопомич Олег Березюк заявил о том, что на встрече новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с представителями парламентских фракций, состоявшейся сегодня в Верховной Раде, обсуждались вопросы инаугурации, внешней и внутренней политики, а также сотрудничества с парламентом.

Депутат напомнил, что на встрече Зеленский предложил дату инаугурации 19 мая.

"Я лично не вижу в этом никаких проблем. Чем быстрее президент заработает, тем быстрее возьмет ответственность за то, что он обещал", - сказал Березюк и добавил, что парламент "формально определится с этим предложением на следующей пленарной неделе".

"Так же формально определится, примет решение фракция", - цитирует Березюка УНИАН.

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Он отметил, что на встрече обсуждались вопросы видения новоизбранного президента в сферах внешней и внутренней политики, взаимоотношений с парламентом, в частности, и вопрос "о возможности роспуска парламента", а также о принятии нового избирательного законодательства и отмене неприкосновенности.

"То, что новоизбранный президент лично пришел в парламент и встречался с руководителями фракций, обсуждая вопросы, - это новое в истории украинского парламентаризма и руководства Украинского государства", - считает Березюк.

Он выразил надежду, что на следующей пленарной неделе будет решен вопрос о дате инаугурации.

Березюк сообщил, что на встрече не было действующего президента Украины Петра Порошенко, а фракции парламента были представлены частично председателями фракций, а частично - их представителями.

Сопредседатель группы Видродження Виктор Бондарь отметил, что на встрече в Верховной Раде с Зеленским присутствовали представители практически всех фракций, кроме Радикальной партии.

"Не было Тимошенко, не было Ляшко, от Тимошенко был заместитель Иван Крулько, от Ляшко вообще никого не было ... Народный фронт - были Тетерук и Геращенко, от Порошенко была Ирина Геращенко и заместитель руководителя фракции", - сказал народный депутат.

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По его словам, обсуждалась дата инаугурации - 19 или 28 мая, и возможно ли успеть подготовить инаугурацию на 19 мая, учитывая, какое количество иностранных гостей должно там присутствовать.

"Совершенно верно ставил вопрос Зеленский, что нет времени тянуть, 19 уже надо начинать работать и не затягивать инаугурацию", - отметил Бондарь.

"Дважды, трижды ходили по кругу: какую же дату определить - 19 или 28? И в итоге большинство руководителей фракций сказали, что им надо с фракциями советоваться. И 14 числа уже будет общее решение, на какую дату более или менее достоверно выйти", - заявил депутат.

На вопрос, почему речь идет о 28 мая, он ответил, что это будет пленарный вторник.

"Большинство руководителей фракций честно говорили, что у депутатов вопрос: до 27 числа ... если мы этот рубеж переходим, то после 27 вроде президент не имеет права распустить Раду. И поэтому большинство подводили Зеленскому к тому, что 28 числа более или менее для всех была бы такая дата, чтобы депутаты спокойно голосовали и чувствовали, что изменений не произойдет в плане роспуска Рады", - пояснил Бондарь.

По его мнению, не исключено, что депутаты поддержат и дату 19 мая.

В свою очередь, председатель фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский сообщил, что руководители и представители фракций приняли во внимание предложенную Зеленским дату инаугурации 19 мая и пообещали вечером 13 мая или же утром 14 мая на заседании своих фракций принять решение.

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"И 14 числа постановление о назначении даты инаугурации президента Украины будет проголосовано в зале Верховной Рады", - заверил Новинский.

Накануне первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила о том, что Верховная Рада определит дату инаугурации Зеленского на новой пленарной неделе.

Напомним, ранее в Конституционном суде Украины заявили о том, что инаугурация новоизбранного президента состоится в любом случае.