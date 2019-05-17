Луценко уйдет в отставку перед инаугурацией Зеленского

Ирина Луценко / УНИАН

Супруга генерального прокурора Юрия Луценко и представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде, Ирина Луценко заявила, что сложит свои полномочия перед инаугурацией президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба БПП "Солидарность".

"Я накануне инаугурации нового президента Зеленского сложу свои полномочия. Я отчитаюсь о своей работе и дам советы новоизбранному президенту, как не воевать, а конструктивно работать с парламентом на примере работы президента Порошенко, которым было подано 158 законов, из них принято 128. Было подано больше всего изменений в Конституцию, которые были поддержаны парламентом", - заявила Ирина Луценко.

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

Ранее Ирина Луценко во время выступления в Верховной Раде перепутала тему обсуждения и сказал: "Б*я... извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста. Спасибо!".