Зеленский может распустить Раду, несмотря на развал коалиции - эксперт

В Раде заявили о роспуске коалиции / УНИАН

Несмотря на выход фракции Народного фронта из парламентской коалиции, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский может издать указ о роспуске Верховной Рады, заявил глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

Он считает, что выход Народного фронта из парламентской коалиции с юридической точки зрения "значительно уменьшает вероятность роспуска ВР".

Вместе с тем эксперт отмечает, что это фактически нейтрализует роспуск Рады, поскольку, согласно украинскому законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае ее создания президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов (запланированы на 27 октября 2019 года, - ред.) законодательство вводит мораторий на досрочный роспуск Рады.

Читайте такжеУ Порошенко рассказали о возможности роспуска Рады и дали Зеленскому семь советовФесенко отмечает, что после 16 июня даже теоретическая возможность роспуска ВР исчезает.

Однако, как отметил политолог, "Украина - это такое государство, где возможно все".

"У президента, если захотят распустить Верховную Раду, могут сослаться на то, что коалиция реально прекратила свое существование не сейчас, а раньше, о чем свидетельствуют судебные решения о предоставлении списков членов коалиции. Списки не были представлены, соответственно, с этого момента можно считать, что коалиции не существует", - отметил он в комментарии УНИАН.

Фесенко отметил, что сейчас могут появиться иски к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о злоупотреблениях его должностными обязанностями, поскольку он не объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте раньше.

"Мы сейчас увидим продолжение тактической борьбы вокруг темы досрочных парламентских выборов", - убежден эксперт.

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Напомним, 17 мая фракция Народный фронт проголосовала за выход из коалиции.

Спикер Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности парламентской коалиции.

В свою очередь в команде Зеленского отреагировали на выход НФ из коалиции и заявили о том, что фактически коалиции не существует уже три года.