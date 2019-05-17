Рискнет ли Владимир Зеленский пойти на роспуск парламента

Юридические основания распустить Раду уже существуют два года. С тех пор, когда вышли из коалиции несколько фракций и выяснилось, что у БПП и Народного фронта нет 226 голосов, чтобы показать их обществу. Поэтому руководство ВР прятало списки, или делало это нахально, нарушая все нормы морали. Но абсолютно разгромный результат Петра Порошенко на выборах - это результат не только его персонально, а власти и Верховной Рады.

Вопрос в том, что теперь после откровенного давления западного мира, когда на последней встрече с Петром Порошенко дипломаты позволили себе прямо сказать, что затягивание с передачей власти недопустимо. И для того, чтобы Порошенко не думал, что это частная информация, еще и опубликовали ее, что можно рассматривать как некое давление на президента.

И якобы самостоятельная Рада, а на самом деле орган контролируемый на этом уровне Петром Порошенко, таки приняла решение об инаугурации.

Вопрос с досрочными выборами - не вызывает вопросов с точки зрения законности. В Раде нет коалиции. Другое дело, что любое решение у нас можно затягивать с помощью судов. Например, если удастся доказать, что у нас нет коалиции, то будет еще месяц на формирование новой. То есть, можно находить юридические крючкотворные моменты, чтобы не было роспуска.

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В этом плане у Владимира Зеленского сейчас есть путь общественной легитимности, ведь на выборах он получил действительно разгромный результат с огромным кредитом доверия. Но он еще не означает готовность к действиям. Это вопрос силы и риска. И Зеленский говорил, что готов рискнуть. И теоретически можно допустить, что он готов рассматривать этот вариант.

Последние данные соцопросов показывают, что у его политической силы, которой общество еще не знает, еще вырос рейтинг в сравнении с данными минувших опросов. И сейчас он порядка 40%, которые может взять партия Зеленского. И этот колоссальный результат может быть искушение для принятия такого решения.

Но и Петр Порошенко на волне президентской кампании и монополизации части ультраправой и правой среды, может провести в Раду достаточно весомую фракцию через пропорциональную систему - около 10%. А еще больше – через мажоритарку. В западных областях страны он сможет использовать патриотические лозунги, а в центральной – финансовые факторы. И таким образом он может собрать достаточно численную фракцию с дальнейшим влиянием, дестабилизацией ситуации и давлением на Зеленского.

Не факт, что такой рейтинг у Порошенко останется до осени. Поэтому, как ни странно, он тоже может быть именно сейчас заинтересован в выборах. Быть вне политики для Петра Алексеевича просто небезопасно, он боится попасть на скамью подсудимых. И ему крайне необходимо продолжение политической деятельности. И выборы могут ему предоставить такую возможность.

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И если эти две силы заинтересованы в досрочных выборах, то остальные к ним не готовы по тем или иным причинам. Не факт, что они успеют подготовиться к осени, но они могут иметь иллюзии, что успеют.

Немного лучше ситуация разве что у Батькивщины, у других социология дает очень рискованные результаты. Например, у "Громадянской позиции". И совершенно неутешительные они у "Свободы", партии Вакарчука и так далее. Поэтому политического консенсуса по этому поводу не будет, только вопрос риска со стороны самого Зеленского – решится он или нет.