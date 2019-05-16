Дата инаугурации известна: эксперт дал прогноз, что теперь будет с Радой

16 мая 2019, 13:20

У части команды Зеленского есть сомнения – стоит ли распускать парламент, отметил политтехнолог.

Владимир Зеленский

Если бы депутаты не проголосовали за инаугурацию президента, то это стало бы для них политическим харакири. Такое мнение Главреду высказал политтехнолог Олег Постернак.

"Голосование за инаугурацию президента, которое назначили на 20 мая, показало, что Батькивщина, Самопомощь, депутатская группа Видродження, часть БПП и мажоритарщики были готовы были к такому решению. Не могут же парламентарии идти против воли новоизбранного президента, который имеет 73% на выборах. Это будет просто политическим харакири для многих народных избранников, поэтому они должны были проголосовать", - объясняет политтехнолог.

Он уверен, что дата устроит все стороны.

"19 мая оказалось, в силу надуманности, датой проблемной. Но 20 мая – это совершенно разумная дата, которая устроит все стороны. Есть еще возможность и время для подготовительных мероприятий", - добавляет Постернак.

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А вот что касается роспуска Рады, то формально юридические основания существуют, считает эксперт.

"Причина: отсутствие коалиции с момента выхода из нее трех фракций. Это Радикальная партия, Батькивщина и Самопомощь. Но, тут есть один маленький нюанс. Для этого необходимо решение Окружного административного суда, который этот факт установит. Потому что сегодня спикер Рады Андрей Парубий не дает возможности, он не демонстрирует подписи, которые должны быть у него", - уточнил политтехнолог.

Также, в роспуске не заинтересованы международные партнеры.

"Второй момент, который нужно будет учитывать – это международное давление. Насколько я понимаю, США и западноевропейские страны не склонны к сценарию досрочного роспуска Верховной Рады Украину в силу того, что они заинтересованы в выстраивании системы сдержек и противовесов в украинском политическом истеблишменте И эти два фактора в виде наличия решения суда и международной поддержки - не делают роспуск парламента однозначным", - говорит Постернак.

Он объясняет, что роспуск Рады выгоден большинству политических сил. В том числе и команде Зеленского.

"И многим мажоритарщикам это выгодно, потому что ВРУ не сможет принять новую избирательную систему. Выборы пройдут по старой, а это шанс прохода в парламент по их мажоритарным анклавам и округам. Также, за роспуск будут Батькивщина, Оппоблок, потому они набирают достаточное количество голосов на волне президентской избирательно кампании. Даже часть БПП в этом заинтересована, ведь если они не попадают в список обновленной Солидарности, то могут пройти в Раду по мажоритарным округам", - уточнил Постернак.

А категорически против такого решения сейчас только Народный фронт.

"Можно считать, что сегодня эта политическая партия находится в подвешенном состоянии. Потому что часть из них будет однозначно бежать в сторону БПП, а часть - дрейфовать. Кто – к Юлии Тимошенко, кто – в новые проекты. Например, к Святославу Вакарчуку, старт нового проекта которого будет сегодня", - добавляет эксперт.

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Он напомнил, что глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк объяснил – у Зеленского есть основания распустить Раду до 14 июня.

"Но повторюсь, пока мы беседуем о сроках, мы забываем об основаниях. И о том, что в Раде отсутствует коалиция, нужно объявить на заседании ВРУ. Но, в окружение Зеленского также есть мнение, что не нужно распускать Раду. Потому, что новый президент планирует обновить избирательную систему – открытые списки. А для нужно время, чтобы рассмотреть либо проект избирательного кодекса, который сейчас в парламенте пылью припадает. Либо нужен новый закон, но при этом тогда необходимо провалить проект этого избирательного кодекса. Плюс, не все уверены, что смогут взять голоса на мажоритарке, если избирательная система останется старой. Поэтому у части команды Зеленского есть сомнения – стоит ли ее вообще распускать", - говорит Олег Постернак.

И обращает внимание на один важный момент - по закрытым соцопросам 80% избирателей желают, чтобы выборы в парламент прошли досрочно.

"Народ хочет, чтобы Владимир Зеленский распустил Раду", - резюмировал политтехнолог.  

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