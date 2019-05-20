"Хорошо написана, но плохо прочитана": политолог оценил речь Зеленского в Раде

Владимир Зеленский стал первым президентом Украины, в выступление которого было мало политики. Такую оценку дал политолог Олег Саакян.

"Его речь отличается от того, что было у нас раньше, потому что это малополитическое выступление. Больше личного опыта, переживаний и апеллирования к запросам общества, нежели формирующей политики", - сказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам политолога, Зеленский, как и раньше, был достаточно скромен в обещаниях.

"Больше общие фразы и общие установки и никакой конкретики. Он раскрыл тематику относительно войны, экономической ситуации, антикоррупции. Мы услышали все те же слоганы, на которых базировалась его избирательная кампания. Апеллирования к Верховной Раде, там, где ее ответственность, мы не услышали. При этом мы увидели роспуск парламента, как ожидание общества", - добавил Саакян.

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В целом, отмечает политолог, выступление Зеленского строилось на простых фразах, повторениях простых слов.

"Это было апеллирование не к парламентариям, не к элитам, а напрямую к народу. Речь хорошо написана, но плохо прочитана. Очевидно, что ему еще стоит набираться опыта относительно публичных выступлений, но уже в статусе политика. Но судя по тексту, команда, которая его формировала, подошла достаточно неплохо к его написанию", - уточнил Саккян.

И добавил, что спич нового президента – это старт избирательной кампании.

"Речь Зеленского была не столько программной речь президента, сколько программной речью избирательной кампании лидера одной из партий", - уверен политолог.