Почему выступление Зеленского - это пшик без конкретики

Владимир Зеленский на инаугурации / Reuters

Итак, коротко про инаугурационное выступление Зеленского.

1) Максимально обошел волнующую тему для людей в виде тарифов. Ничего не сказав о том, что их снизит. Или отменит платную медицину с повышением пенсионного возраста.

2) Общие фразы о том, как остановит войну на Донбассе, готов для этого на все и прочее бла-бла. Никакой конкретики.

3) Никакого публичного обещания наказать прошлую власть - Порошенко и его команду, или Народный фронт.

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Симптоматично: Порошенко с довольным лицом наблддал за инаугурацией Зеленского в сессионном зале.

4) Красивые слова для народа о том, что распускает Раду. На самом деле у Зеленского, с одной стороны, нет для этого юридических оснований. С другой - есть кулуарные договоренности с олигархами и Народным фронтом, что эта Рада останется. Поэтому Зеленский очень мягко говорил о Кабмине Гройсмана.

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Кстати, именно требование Зеленского к Раде поменять глав СБУ, МИД и Минобороны четко указывает на то, что никакого роспуска Рады не будет.

Что в сухом остатке? Зеленский устроил в Раде клоунаду. И эту клоунаду мы будем видеть все пять лет его президентской каденции. Когда публично Зеленский будет говорить правильные вещи, а кулуарно олигархи продолжат дерибанить страну. Но уже под "зеленым" прикрытием.