Мощно взял власть, или Сильный поступок Зеленского во время инаугурации

Зеленский официально вступил в должность/ Reuters

Свершилось. Разгон Рады прямо во время инаугурационной речи - сильнейший поступок, который не оставляет разночтений.

Теперь невозможно будет сказать, что Владимир Зеленский что-то хотел и не договорился с Радой.

Посыл к парламенту абсолютно понятен. Увольняйте министра обороны, генерального прокурора, главу СБУ. Голосуйте за избирательный кодекс и открытые списки, снятие депутатской неприкосновенности и криминальную ответственность за незаконное обогащение. И все это в два последних месяца своих полномочий.

Уговаривать и упрашивать никто никого не будет. Решение принято. Хотите - делайте, голосуйте, принимайте законы, увольняйте всех, кого надо. Не сделаете - через два с половиной месяца это случится всё равно.

Читайте такжеВо время инаугурации между Зеленским и Ляшко произошла перепалкаНадо отдать Владимиру Зеленскому должное. Он мощно взял власть и показал, что идти на многочисленные компромиссы в самом начале вступления в должность не является необходимостью. Тем более в сложившихся условиях, когда коалиции действительно в Раде уже нет годами.

Что касается досрочных выборов и правил, по которым они будут происходить - очевидно, что Зеленский является едва ли не единственным политиком в стране, который равнодушен к формату выборов.

Мажоритарная система, вне всякого сомнения, в наших условиях не способна прямо представлять волю местных избирателей, но президент с подобным рейтингом и отрывом от конкурентов способен мобилизировать избирателей на местах почти под любого малоизвестного кандидата. Во всяком случае это будет интересный челлендж в каждом регионе.

Потому, даже если не будет открытых списков - Зеленский и его новое партийное образование способно уже в конце июля обнаружить себя безальтернативно во главе всех политических процессов.

Читайте такжеК чему приведет роспуск Рады ЗеленскимОсобенно учитывая тот факт, что избирателям подобная решительность нового президента обязательно понравится. Фактически, сегодня уже состоялся первый шаг в парламентской гонке. И стать ему реальным конкурентом будет очень сложной задачей.

Решив разгонять это стадо, Зеленский стал ураганом, выйдя за привычные рамки и поступил наиболее сильно из всех возможных вариантов. Теперь важно продолжать.